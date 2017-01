À défaut de prendre l’avion pour l’île du Che, on peut rêver, le temps de quelques assiettes, qu’en ressortant de ce miniresto on aura les pieds dans le sable. Petits plats très cubains dans des versions plus familiales que ce à quoi nous exposent généralement les forfaits tout-compris. Décor aussi chaleureux et divertissant que la cuisine.



Habanera ★★★ 1216, avenue Union, Montréal, ☎ 514 375-5355, $ 1/2