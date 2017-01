Le Diplomate

Ouvrir un restaurant rue Beaubien, en face d’un Home Depot, prenait un certain toupet. Le chef Aaron Langille a réussi son pari et sert dans son coquet et très discret Diplomate une cuisine étudiée, équilibrée, stimulante. Cette cuisine de coeur intelligente se décline en propositions qui se partagent très facilement entre commensaux. Desserts originaux. Service précis et attentionné.



★★★★ 1/2 129, rue Beaubien Ouest,

Montréal

☎ 514 303-9727