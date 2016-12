Adèle Prud’homme (Adèle super épicerie) et Ségué Lepage (Comptoir charcuteries et vins) ont ouvert dans Villeray un très joli établissement: Sainte Cécile Épicerie. On y grignote sandwichs originaux et autres gourmandises salées ou sucrées. Dans l’esprit du quartier, succès instantané et une douzaine de places assises très convoitées.

Sainte-Cécile épicerie ★★★ 232, rue de Castelnau Est

Montréal ? 514 271-9888