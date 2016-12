À la porte voisine du Big in Japan de M. Nguyen, Mme Nguyen a ouvert une superbe petite halte où toute la faune nocturne de la Main et les diurnes laborieux viennent chercher ces débordants sandwichs, spécialité du Vietnam. Mme Nguyen y a ajouté de belles salades et un petit bouillon végétarien aussi surprenant que réconfortant.

Banh Mi Queen ★★★ 3723, boulevard Saint-Laurent Montréal % 514 903-3969