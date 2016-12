Sans bruit dans ce Mile-End du XXIe siècle qui aime le tintamarre, Mme Monica et sa famille concoctent des plats, beaux, bons, pas chers. Cuisine traditionnelle chinoise élargie, nouilles sautées, dumplings et autres gâteries exotiques. Soupes réconfortantes et riz frits irrésistibles. Saké, bière Tsingtao et Barolo font bon ménage.

Café Mei ★★★ 5309, boulevard Saint-Laurent

Montréal ? 514 271-5945

??? $1/2