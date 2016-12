Déjà devenu un incontournable après un an d’existence, ce «bar à huîtres et à cru» propose une variété toujours renouvelée de savoureux plats célébrant la mer : poissons, fruits de mer, crustacés et autres octopodes sont proposés en de surprenantes déclinaisons. On y va, on l’adopte.

Kraken Cru ★★★★ 1/2 190, rue Saint-Vallier Ouest

Québec

☎ 581 741-9099