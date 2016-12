30, rue du Quai

La Malbaie

☎ 418 665-9692

Dans une charmante maisonnette construite en 1860, une bouffe cinq étoiles servie avec simplicité et à un prix plus qu’acceptable : on se délecte des plats de coquillages, de lapin, de canard, de saumon, de chevreau, de sanglier ou de crabe, mitonnés avec soin par le chef Michel Dussault.