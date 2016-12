133, rue Frontenac

Sherbrooke

☎ 819 565-4148

On apporte son vin, ses amis et sa bonne humeur pour déguster une cuisine ensoleillée et sans prétention, inspirée de la gastronomie insulaire de l’océan Indien, notamment de l’île Maurice. Beaucoup d’ambiance. Avis aux palais sensibles : ici, on ne lésine pas sur les épices !