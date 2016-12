Ces gens-là vous ouvrent une douzaine d’huîtres en moins d’une minute. Une dizaine de choix par jour, une cinquantaine de sortes du 1er janvier au 31 décembre. Notkins est certainement l’un des endroits les plus chics en ville pour déguster des huîtres. Beaucoup d’ambiance, un choix de vins intéressant, des huîtres et plus encore.



Notre critique complète

Notkins ★★★★ 1101, rue de Bleury,

Montréal

☎ 514 866-1101