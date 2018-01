Sorties week-end

Nos suggestions de sortie pour la fin de semaine à Montréal et ailleurs au Québec.

Le plein d’air

Si vos skis dorment encore dans le placard avec les décorations de Noël, c’est l’occasion de leur faire prendre l’air. Pour une deuxième année, les treize parcs nationaux du Québec ouvrent gratuitement leurs portes ce samedi dans le cadre de la Journée d’hiver de la SEPAQ , un moyen de célébrer la blanche (et longue) saison. Chaque parc aura ses activités spéciales (rallyes, contes autour du feu, randonnée guidée en raquettes…) et la location d’équipement, de même que l’accès aux sentiers de raquette et de ski de fond, seront gratuits de l’Abitibi à la Gaspésie.Samedi, toute la journée. Aussi au Camp Mercier, au Centre touristique du Lac-Simon et à la Station touristique Duchesnay.

Igloo en ville

En terre urbaine, cette fois, l’Igloofest offre lui aussi une journée gratuite ce samedi dans le cadre du Off-Igloo . Seront possibles : glissade, jeux d’adresse, souk à la corde, lancer de sapin et danse endiablée aux rythmes de Tupi Collective, Poirier et Tuzi — bref, les plaisirs qu’on retrouve habituellement après le crépuscule. Il y aura même des visites guidées de l’arrière-scène pour les insatiables. Quant à l’Igloofest nocturne, il continue à rouler, lui, jusqu’au 3 février.Samedi de 14 h à 19 h au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal. Entrée libre.

Extrêmes sur siège

Pour profiter de la montagne et vivre l’aventure dans le confort de l’immobilité, le Festival du film de montagne de Banff est tout indiqué. De l’escalade, du « surf de ligne » et du vélo en Arctique, entre autres, sont de la sélection annuelle du festival, qui termine en fin de semaine ses diffusions à Montréal. Si vous ratez votre chance (il ne reste des places que pour deux séances), une projection en anglais aura lieu le 9 février à l’Université Concordia, après quoi le festival poursuivra sa tournée québécoise. Toujours pas assez ? En mars, la soirée de courts métrages « Radical Reels » passera par Montréal, Québec et Sherbrooke. Ouf !Samedi à 14 h et dimanche à 19 h à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l’UQAM, 1400 rue Berri. Billet : 24,50 $. Durée : 3 heures. En anglais avec sous-titres français.

Cabanes parlantes

Vous l’aviez manquée lors des dernières Journées de la culture ? L’installation audiolittéraire Cabanes , formée de quatre maisons de bois où sont mises en scène des histoires reliées à des émotions, reprend vie à la librairie Monet. Modus operandi : les enfants s’installent, écoutent, observent et se laissent transporter par les couleurs, les mots et les personnages durant six à huit minutes. À noter que l’équipe derrière le projet mènera des animations.De 9 h à 18 h jusqu’au 13 février au 2752 rue de Salaberry, à Montréal.