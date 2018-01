Sorties week-end

Emma en ville

On vous parlait jeudi de la blogueuse française Emma , de passage au Québec alors que paraît tout juste le deuxième tome de sa série bédé Un autre regard. Si son concept de « charge mentale » vous intéresse, elle discutera de cela et d’autres thèmes abordés sur son blogue et dans ses dessins (maternité, féminismes, travail, société) à la librairie Le Port de tête , qui organise une discussion publique avec la dessinatrice. Marilyse Hamelin — elle-même auteure de l’essai Maternité, la face cachée du sexisme (2017) — fera l’animation. Comme il y aura sans doute bien du monde, il est impératif d’arriver tôt.Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 au 269, avenue du Mont-Royal Est. Entrée libre (avec collation).

Dehors, le soir

Enfin, il fait plus doux. Voilà un cadre de choix pour profiter de la neige fraîche au Parc national des Îles-de-Boucherville , qui ouvre à la randonnée des sentiers illuminés à la lanterne — des sentiers de 2 km (idéal pour les jeunes familles) et de 4 km. On peut partir seul avec ses raquettes ou, moyennant un supplément, en visite guidée avec un garde-parc naturaliste, qui expliquera comment la faune se prépare à l’hiver. Les enfants pourront, eux, enquêter pour découvrir qui a bien pu manger le nez de ce pauvre « bonhomme hiver »…Les samedis 20 janvier, 3, 10 et 24 février ainsi que le 3 mars entre 16 h et 20 h au 55, île Sainte-Marguerite, à Boucherville. Adultes : 8,50 $ (accès au parc), 12 $ (randonnée). Compter 5 $ par activité supplémentaire. Tout est gratuit pour les 17 ans et moins. Réservation nécessaire.

Fiesta de musiques

Une quantité impressionnante de musiciens et de créateurs, notamment en danse, seront de la Journée portes ouvertes du Vivier , un organisme voué à la création et à la diffusion de « musiques nouvelles ». Des concerts, des performances, des ateliers de création musicale (aussi pour les enfants) et même des défilés de mode de créateurs montréalais — dont Ève Gravel et Jennifer Glasgow — habiteront les espaces du Gesù avec extravagance.Dimanche de 13 h à 17 h au 1200, rue De Bleury. Entrée libre.

Retour des Ramen

Pour son premier « récital » de l’année, le collectif Ramen — qui se consacre à la création et à la diffusion de poésie, mots et autres écrits à Québec — se propose d’huiler votre imaginaire avec la soirée Deux mille dix-huiles , tenue comme d’habitude sur le vieux parquet de la librairie Saint-Jean-Baptiste. Des artistes se relaieront au micro ouvert avec leurs fictions, drames et prestations glissantes (on présume).Vendredi de 20 h à 23 h au 565, rue Saint-Jean, à Québec. Contribution suggérée de 5 $.