Sorties week-end

Chaud divan

S’il va hélas fermer ses portes en avril, Le Divan orange ne manque pas de vie pour autant. Pour rendre hommage à la petite salle, le festival Soir s’y installe tout le mois de janvier avec de l’art (dont Pénélope et Chloé), de la musique à profusion, une quadruple prestation de danse contemporaine, de la littérature (Filles Missiles) et une soirée vidéos (Galerie Galerie). Il faut en profiter pendant que ça passe !Jusqu’au 26 janvier au 4234, boul. Saint-Laurent. Prix divers, parfois l’entrée est libre.

Mercè Rodoreda, lue

Souhaitons que ce ne soit qu’un début. Pour entamer 2018 en force, la librairie féministe L’Euguélionne dresse un « Portrait littéraire » de l’auteure catalane Mercè Rodoreda, qui prendra la forme de lectures théâtrales assurées par la compagnie de création Fantôme . Ses oeuvres La mort et le printemps, Rue des Camélias et La place du diamant seront ainsi relues devant public, avant une discussion collective sur leurs thèmes.Du 5 au 10 janvier à 18 h au 1426, rue Beaudry. 13 $ par spectacle, 33 $ pour la série.

Trad en bottines

Si vous n’avez pas eu assez de musique trad au jour de l’An, voici de quoi revivre les veillées du bon vieux temps… jusqu’au printemps. Le collectif La Chasse-galerie réchauffera le chalet du parc Maisonneuve avec les Dimanches trad , des séances dansantes avec violon, guitare, accordéon et danseurs du pied où seront interprétés les classiques du répertoire québécois. On pourra aussi en profiter sur la patinoire, puisque la musique sera diffusée hors du chalet ronflant.Tous les dimanches de 13 h à 16 h jusqu’au 11 mars au 4601, rue Sherbrooke Est, dans Rosemont. Gratuit.

Fous de théâtre

Mettez votre zone de confort au repos : le théâtre du Centaur célèbre les 20 ans de son Wildside Festival avec un appréciable et généreux alignement, dont une soirée Confabulation (ces histoires vraies racontées en stand up) et la prometteuse Tragic Queens. Un petit volet « Offside », gratuit, fera notamment entendre des hommages à Iggy Pop et à Nina Simone.Jusqu’au 13 janvier au 453, rue Saint-François-Xavier. 13-16 $ par spectacle. En anglais.

Premiers tissus

Bien avant sa représentation, en 2019, la pièce de théâtre familiale La courtepointe se dévoile déjà un peu. Vous pourrez l’observer sous ses premières coutures puisque le Théâtre du Gros Mécano et le Festival italien Segni d’Infanzia seront à pied d’oeuvre au Musée national des beaux-arts, devant public, pour la mettre sur pied.Vendredi et samedi en continu, de 10 h à 17 h, dans la salle Multi du pavillon central, au 179, Grande-Allée Ouest. Gratuit.