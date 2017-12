Sorties week-end

Braver le froid

Ce n’est pas un petit -30 degrés qui va nous arrêter ! Car il y a de quoi s’amuser cet hiver au parc du Mont-Royal, où les amis de la montagne pilotent une panoplie d’activités : des randonnées en raquettes pour découvrir la montagne (les vendredis et samedis, du 5 janvier au 2 mars à 18 h, en anglais ou en français, 17-22 $), de la glissade en chambre à air (a priori dès le 2 janvier, à suivre selon les conditions d’enneigement, 4 ans et plus, 5-9 $), des cours de ski de fond pour petits et moins petits (jusqu’au 25 février) et des séances de patinage thématiques — rock’n’roll, valses et opéras, swing et jazz — sur la patinoire réfrigérée près du lac aux Castors (les samedis soirs dès le 5 janvier, accès libre). Et un rappel, pour les autonomes : les sentiers de raquette, de marche, de glissade et de ski de fond restent en accès libre.

Adieu, 2017

Si vous n’êtes pas d’un type assez « polaire » pour dire adieu à 2017 dans l’air craquant du Vieux-Port, il y aura très certainement une chaleur infernale sous le dôme scintillant de la Société des arts technologiques , qui organise sa traditionnelle fête psychédélique du Nouvel An (dimanche de 22 h à 3 h au 1201 Saint-Laurent, 18 ans et plus, 30-100 $). Tout aussi dansant à sa manière, le Réveillon tropical du Divan Orange — le dernier « défonçage » de l’année pour la petite salle puisqu’elle fermera bientôt ses portes — fera place aux rythmes brésiliens avec le Tupi Collective, qui avait parcouru les quartiers de Montréal cet été sur un tricycle disco-mobile (dimanche de 21 h à 3 h au 4234 Saint-Laurent, 15-25 $).

Namasté, 2018

À l’inverse, le centre de yoga Moksha accueille plutôt l’année dans le silence et le recueillement avec la soirée Flow du Nouvel An , une pratique de karma yoga qui fera le point sur l’année qui s’éteint afin d’accueillir la nouvelle, à minuit, avec sérénité. Tous les profits seront remis à Junglekeepers, un organisme qui oeuvre à la conservation de la forêt amazonienne autour de la rivière Las Piedras, au Pérou.Dimanche de 22 h à minuit au 3863 Saint-Laurent, suite 205. Don de 5 $ suggéré.

Sans soucis

Il faut parfois moins de bruit et plus de folies philosophiques. C’est ce que propose l’exposition Sans soucis sois sans soucis , un travail de l’artiste montréalais Nicolas Ranellucci où une quinzaine d’oeuvres exposent l’extraordinaire de notre quotidien ordinaire par la transformation de nos lieux habitables. Intrigant et inspirant.Jusqu’au 18 février à la Tohu, 2345 rue Jarry-Est. Entrée libre.