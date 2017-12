Sorties week-end

Dernier blitz

La saison des marchés où jaser avec les créateurs et acheter localement tire à sa fin. En fin de semaine, plus d’une centaine d’artisans québécois (illustration, textile, poterie, jouets, alimentation) seront au marché des Fêtes de la boutique en ligne Etsy . Comme l’événement se tient dans Hochelaga, les créateurs du quartier auront leur propre section.Samedi et dimanche dès 10 h au théâtre Denise-Pelletier, 4353 Sainte-Catherine Est. Entrée libre.

Forêt en ville

Il ne reste plus que trois jours de vie à La fabrique des fêtes , cette forêt de conifères et de cabanes de bois sise place Shamrock, dans la Petite-Italie. On s’emmitoufle et on se pointe avec les enfants pour jouer au ballon-balai (en libre-service) ou, si on a l’âme tranquille, pour assister aux lectures de contes et aux ateliers de création.Samedi et dimanche de 11 h à 19 h. Entrée libre.

Partys pour petits

Deux possibilités de sortie avec les enfants en cette approche excitante de Noël : à La Petite librairie, l’espace dédié à la littérature jeunesse de la librairie Drawn Quarterly, les petits (3 à 6 ans) sont attendus pour un party de bricolage et de lectures bilingue à thématique des Fêtes (samedi de 11 h à 12 h au 176 rue Bernard Ouest, entrée libre). Et jeunes adeptes du dessin, sachez que le dessinateur Cyril Doisneau sera à la librairie Le Port de tête pour lancer son livre à colorier Montréal , 32 pages de lieux symboliques de la métropole en noir et blanc qu’il faudra remplir des couleurs de son imaginaire (vendredi de 17 h à 21 h au 269, avenue du Mont-Royal Est, entrée libre, livre : 15 $).

Chants à l’Oratoire

Noël ne serait pas Noël sans les chants traditionnels entendus à l’église… Dimanche, l’ oratoire Saint-Joseph résonnera des chants Veni, Veni Emmanuel, Agnus Dei, In dulci jubilo, Minuit, chrétiens et autres classiques entonnés par les Petits Chanteurs du Mont-Royal, accompagnés de l’organiste Vincent Boucher.À partir de 15 h 30 au 3800 chemin Queen-Mary. Gratuit.

Contes au chaud

Cette année est anniversaire pour les Contes à passer le temps , ces histoires à dormir debout inspirées de six quartiers de Québec — Limoilou, Saint-Sauveur, Montcalm, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et le Vieux-Québec. Un best of des six premières éditions sera servi sous les voûtes de la Maison Chevalier et, comme d’habitude, un comptoir à desserts vous fera de l’oeil. Voilà l’occasion de rattraper le temps perdu (et d’avoir, pourquoi pas, une pensée pour Proust).Jusqu’au 30 décembre au 50 rue du Marché-Champlain. 21-27 $.