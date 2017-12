Sorties week-end

Folie des fêtes (bis)

Si vous avez manqué les précédents marchés de Noël, n’ayez crainte, d’autres leur succèdent. Cette semaine, on vous suggère les classiques Puces Pop , et deux fois plutôt qu’une encore cette année. Environ 200 artistes, en deux sélections différentes d’une fin de semaine à l’autre, seront cordés bien au chaud dans le sous-sol de l’église Saint-Denis, prêts à vous présenter le meilleur de leur année (les 8, 9 et 10 décembre, puis les 15, 16 et 17 décembre au 5075, Rivard). Du côté des livres, la librairietient un petit marché de Noël fourni par une trentaine de collaborateurs, où l’on pourra trouver des objets littéraires, des zines, des cartes de Noël, des sacs imprimés et même des « patentes poétiques » qui ne peuvent qu’aiguiser l’imaginaire (jusqu’au 31 décembre au 269 avenue du Mont-Royal Est). Enfin, on pourra trouver des designers comme La Montréalaise atelier, des illustrateurs, une papeterie, un fleuriste, des baristas au petit marché local du Collectif des fêtes , où musique et cocktails thématiques mettront dans l’ambiance (jusqu’à dimanche au 1194, Sainte-Catherine Ouest).

Écrire pour l’autre

Huilez votre poignet : le temps est venu d’écrire, à l’invitation d’Amnistie internationale et dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’homme, des cartes de soutien et d’espoir à tous ces militants et militantes injustement emprisonnés à travers le monde. Une façon concrète d’exprimer — qu’on soit en famille, entre amis ou seul — une solidarité concrète… et festive, puisqu’il y aura musique, animations et dégustations tout au long de l’exercice collectif.Samedi de 11 h à 18 h à la Maison du développement durable, 50 rue Sainte-Catherine Ouest. Entrée libre. Information

Juste une nuit

Ce vendredi, en pleine nuit, la Grande Bibliothèque sera l’hôte de la Nuit des possibles , ce point final de tous les possibles de 2017 où germeront musiques et performances. C’est là que sera dévoilée l’installation interactive Instrument à vent, de même que le Manifeste des possibles — une synthèse des démarches artistiques qu’aura généré le 375e anniversaire de Montréal.Vendredi dès 21 h au 475 boul. de Maisonneuve Est. Entrée libre.

Détruire utilement

Pour la soirée de clôture du festival Jamais Lu, éloquemment intitulée As-tu détruit quelque chose de laid aujourd’hui ? , Catherine Dorion a demandé à cinq auteurs — dont Bureau Beige, qui a récemment publié Pensées pour jours ouvrables — d’imaginer ce qu’ils aimeraient détruire, en ce XXIe siècle écrasant, pour laisser passer la lumière. Ce sera ceci.Samedi à 20 h au 1055 avenue du Séminaire, à Québec. 15-18 $.