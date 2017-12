Sorties week-end

Folie des fêtes

Voilà, décembre est arrivé. Dans les prochaines semaines, les petits marchés où trouver du fait main, du local et du très beau se succéderont à un rythme soutenu. En fin de semaine, à Montréal, on s’arrête d’abord au couru souk@sat , quatorzième du genre, qui réunira plus de 100 créateurs et designers dans une ambiance amicale et feutrée (vendredi de 12 h à 19 h, puis samedi et dimanche de 12 h à 19 h, à la Société des arts technologiques, 1201, boul. Saint-Laurent, entrée libre) ; puis on s’invite au Salon des artisans récupérateurs , qui fera la part belle aux meubles, vêtements et autres pièces d’écodesigners québécois (vendredi dès 16 h, puis samedi et dimanche dès 11 h, à la Maison du développement durable, 50, rue Sainte-Catherine Ouest, entrée libre, contribution suggérée de 5 $) ; et on finit ça au Pop up shop de Noël de Pieceofpaper, une foire du papier, du design et de l’art (dont le textile) en petites quantités où l’on trouvera notamment le travail de Collectif blanc, de La Brute, de Nouvelle Administration, du magazine BESIDE et de UN par UN (dimanche de 11 h à 19 h au 4740, rue Resther, entrée libre). À Québec, c’est déjà le 15e anniversaire du salon Nouveau Genre , rendez-vous de quelque 160 artistes et artisans dans Limoilou (samedi et dimanche dès 10 h à l’église Saint-Fidèle, 1280, 4e Avenue, entrée libre) ; et s’il vous reste encore de l’énergie, Engramme revient avec La Virée du temps des Fêtes , une expo-vente des artistes de la relève dans huit organismes de Saint-Roch, dont la galerie L’Articho et le théâtre La Bordée (de mercredi à dimanche de 12 h à 17 h jusqu’au 30 décembre, entrée libre).

Sur les Innus

Alors que leur livre Le peuple rieur paraît tout juste, l’ anthropologue Serge Bouchard et l’écrivaine Marie-Christine Lévesque causeront de la culture, de la vie, de la résilience et de tant de choses encore sur les Innus, cette nation survivante et voyageuse que le « mammouth laineux » côtoie depuis plus de 50 ans.Vendredi de 19 h à 20 h 30 à la Librairie Olivieri, 5219, chemin de la Côte-des-Neiges. Confirmer sa présence au 514 739-3639.

Foire poétique

Si le VerseFest, ce petit festival poétique d’Ottawa, est déjà plusieurs mois derrière nous, qu’à cela ne tienne : avec l’Arc Poetry Magazine et l’Association des auteurs et des auteures de l’Ontario français, le festival invite une vingtaine de poètes des quatre coins du Canada (dont Bertrand Laverdure) dans la capitale pour deux jours de lectures et de discussions dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du pays.Vendredi dès 19 h et samedi dès 13 h au pavillon Rossy du Centre national des arts, 1, rue Elgin, à Ottawa. Entrée libre.