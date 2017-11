Sorties week-end

Zines en folie

Les chercheurs infatigables de zines, papiers, livres et imprimés indépendants seront heureux d’apprendre que l’ Expozine annuelle recevra quelque 250 écrivains, éditeurs et artistes — francophones comme anglophones — en fin de semaine, qui livreront leurs derniers-nés et autres publications antérieures. Il y aura notamment les Éditions du Remue-ménage, Poètes de brousse, PowPow, L’Oie de Cravan et Possibles éditions. C’est l’occasion ou jamais de s’enquérir des techniques des artistes et de faire le plein pour l’hiver.Samedi et dimanche de 11 h à 18 h à l’église Saint-Denis, 454, avenue Laurier Est. Entrée libre.

Soi, à la Cohen

Dans le cadre de l’exposition Leonard Cohen. Une brèche en toute chose, le Musée d’art contemporain de Montréal organise l’atelier en plusieurs temps Un visage et des mots, articulé autour des autoportraits de l’artiste montréalais. Enfants et adultes devront s’imaginer à la manière Cohen, en lignes, en couleurs et en mots, pour se définir dans le monde d’aujourd’hui. Pour inspiration, en 2003, Leonard Cohen se dessinait et s’écrivait ainsi : « I suppose you are standing in the place where I am supposed to be standing. » Atelier pour enfants : chaque dimanche jusqu’au 7 janvier (sauf les 24 et 31 décembre), gratuit avec l’entrée. Atelier pour adultes : les mardis et mercredis jusqu’au 13 décembre, 16 $.

Déclinaisons animées

En parallèle aux projections, les Sommets du cinéma d’animation offrent de quoi se sustenter dans les arts connexes. Premier arrêt : une soirée de performance menée par Cirquantique, un collectif mêlant cirque, danse et théâtre burlesque qui s’adonnera à une performance multidisciplinaire intégrant l’animation (vendredi à 21 h). Deuxième arrêt : la performance interactive Le monde enchanté de l’artiste multidisciplinaire Joël Vaudreuil, qui fera le point (subjectivement) sur son travail de cinéaste avec une touche de rock (samedi à 21 h).Jusqu’à dimanche à la Cinémathèque québécoise, 335, boul. De Maisonneuve Est.

Noël au musée

La période des Fêtes se rapproche. Une trentaine de créateurs et d’artisans de la région de Québec s’installent au Musée de la civilisation le temps du Marché de Noël annuel , un rendez-vous commerçant… et musical. Il y aura non seulement de la musique traditionnelle québécoise, mais aussi du cor des Alpes (samedi à 11 h) en hommage au Marché de Noël allemand — installé, lui, à la place de l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 23 décembre.Vendredi de 10 h à 20 h et les samedi et dimanche de 10 h à 17 h 30 au 85, rue Dalhousie, à Québec. Entrée libre.