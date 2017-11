Sorties week-end

Pause au Salon

Il est beau, le Salon du livre de Montréal, mais il est vaste et on y perd facilement le nord. Entre deux longues déambulations, on vous suggère de profiter d’une pause avec les Prescriptions littéraires, ces rencontres tenues au « salon » et à la « cuisine » de la Maison des libraires, au stand 402. Dans ce cocon ouvert et accueillant, des personnalités québécoises, des auteurs (dont Sophie Bienvenu, Chrystine Brouillet, Simon Boulerice et Michel Tremblay) de même que des libraires indépendants vous donneront des conseils de lecture personnalisés — et il y a même une petite bibliothèque où feuilleter leurs ouvrages favoris. Idéal pour faire de solides découvertes.

Jusqu’à lundi à la place Bonaventure, 800, rue de la Gauchetière Ouest. Calendrier de présences

Intense récitation

Après un premier passage à Montréal dans le cadre de son exposition Modern Piano Music (sur l’omniprésence des écrans) à DHC/ART, au printemps dernier, l’artiste multimédia britannique Ed Atkins est de retour pour livrer I (can scarcely move or draw my breath), une mystérieuse performance poétique. Son défi : réciter le poème The Morning Roundup (1971) de l’écrivain et poète américain Gilbert Sorrentino. Ce qu’on ne vous dira pas, c’est le nombre de vers que compte ce poème…

Dimanche de 19 h à 21 h au Centre Phi, 407, rue Saint-Pierre. En anglais. Entrée libre.

Marché pour minis

À un mois (et quelques jours) de Noël, c’est le début d’une autre saison, plus chaude celle-là : celle des marchés et des foires où chercher de petits présents et se réchauffer le coeur en jasant de son année avec des créateurs locaux. On vous suggère en fin de semaine le Marché Nënë, qui réunira 43 créateurs dont Cara Carmina, petit atelier b, Jules mon poisson bulles, Prune, Raplapla et le magazine bilingue pour enfants Grilled Cheese. On prévoit une fort appréciable liste d’activités : un « cherche et trouve », des ateliers éducatifs, des lectures de contes, du coloriage, des projections de films, des cours de yoga… Tout cela gratuitement et dans la joie.

Samedi et dimanche de 9 h à 18 h au 5333, avenue Casgrain, chez Soupesoup et à La Gare. Entrée libre.