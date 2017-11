Sorties week-end

Flânage aux RIDM

Pour célébrer leur 20e anniversaire, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) se promènent sur l’île pour offrir neuf représentations gratuites . Ça commence ce vendredi avec My Country, My Country (Laura Poitras, 2006), sur la vie des Irakiens sous l’occupation américaine, et ça se termine le 18 novembre avec Bacon, le film (Hugo Latulippe, 2001), sur l’impact environnemental et social des mégaporcheries.On vous suggère aussi la projection-débat de Taste of Cement , pour lequel le cinéaste syrien Ziad Kalthoum a rencontré des réfugiés syriens qui travaillent en construction au Liban dans des conditions révoltantes. Comment se vit cet exil né dans le traumatisme ? Une discussion bilingue sur ces enjeux, avec le cinéaste (via vidéo) et des experts, suivra la projection

Vendredi à 20 h à la Cinémathèque québécoise, 335 boul. de Maisonneuve Est, 9,50-12 $.

Mille sabords !

Comme l’exposition Hergé à Québec du Musée de la civilisation est prolongée jusqu’au 3 décembre, il y a matière à (re)plonger dans le monde du créateur de Tintin cette fin de semaine. Samedi, une équipe d’improvisateurs jouera une pièce de théâtre participative à la manière d’Hergé, pièce qui puisera dans les idées des visiteurs (dans le hall de 20 h à 22 h, contribution volontaire). Dimanche matin, les enfants pourront apprendre à manier le phylactère et le dessin avec le bédéiste Tristan Demers (au Belvédère à 11 h, gratuit avec droits d’entrée au musée). Et juste après, Tristan Demers livrera une conférence inspirée de son livre Tintin et le Québec, sur l’influence qu’a eue le jeune reporter à la houppe sur les enfants de la Révolution tranquille (à l’auditorium Roland-Arpin à 13 h 30, 6-10 $).

Samedi et dimanche au 85 rue Dalhousie, à Québec.

Costaudes pensées

C’est un projet qui a de l’envergure : pour les quatre prochaines années, le centre d’artistes Dare-Dare et le SensLab tiendront de manière sporadique des cercles de lecture et des microévénements de manière à rassembler les pensées porteuses. Ça commence ce dimanche avec une discussion autour d’extraits du Champignon de la fin du monde, un essai de l’anthropologue américaine Anna Lowenhaupt Tsing sur la vie dans les ruines du capitalisme. Le chercheur et auteur Erik Bordeleau animera la séance et un repas thématique sera servi. Si c’est déjà plein — les places sont limitées à 12 personnes —, pas de panique, il y aura très certainement d’autres occasions dans les 208 prochaines semaines.

Dimanche de 16 h à 20 h à la roulotte de Dare-Dare, au coin de l’avenue Atwater, de l’avenue Greene et de la rue Doré. Réservation impérative : info@dare-dare.org