Sorties week-end

Élections commentées

C’est ce dimanche qu’ont lieu les élections municipales au Québec. Quel bilan faire de cette campagne tout en rebondissements, quels sont les enjeux, que comprendre des résultats ? Trois organisations jeunesse de Montréal ont invité la chroniqueuse Judith Lussier et le journaliste Joseph Elfassi pour une soirée électorale collective à la Station H.o.s.t , où sont bienvenus les citoyens experts ou non-experts de la chose politique municipale. Deux artistes engagés (MONK.E et L’Amalgame) seront aussi sur place pour nourrir en idées les échanges qui s’annoncent gentiment tempétueux.Dimanche dès 19 h, au 1494, rue Ontario. Entrée libre. Premiers arrivés, premiers assis. 18 ans et plus.

Sur les Frontières

Inaugurées jeudi au Musée des beaux-arts du Canada, les expositions Frontera. Regards sur la frontière américano-mexicaine et PhotoLab 3 : entre amis seront commentées par cinq photographes dont les oeuvres sont exposées, des oeuvres captées sur deux frontières : celle entre le Canada et les États-Unis et celle entre les États-Unis et le Mexique, là où Donald Trump souhaite mener à terme son projet de mur. Qu’est-ce qu’une frontière ? Comment se représente-t-elle ? La rencontre est en anglais, mais sera suivie d’une période de questions bilingue.Samedi de 13 h à 16 h dans les salles de l’Institut canadien de la photographie, 380, promenade Sussex à Ottawa. Entrée : 7-15 $.

Autour des femmes

Pour sa première édition, la série de conférences Causeries féministes — une idée de la Fédération des femmes du Québec pour faire voyager les sujets féministes dans la province — s’invite à la librairie Pantoute (Québec) et à L’ Euguélionne (Montréal). Au menu : la question des femmes et du travail domestique, dont discutera Camille Robert (Toutes les femmes sont d’abord ménagères) avec des militantes invitées. Ces rencontres auront lieu tous les deux mois sur des sujets différents, chaque fois à Montréal et dans une autre ville du Québec.Samedi à 14 h au 1100, rue Saint-Jean (Québec) et dimanche à 15 h au 1426, rue Beaudry (Montréal). Entrée libre.

Petits geeks

Comment amuser les 8 à 12 ans tout en les habituant au langage du monde technologique moderne ? Le bootcamp de Scratch de l’organisme Kids Code Jeunesse peut être une bonne idée. En langue courante, il s’agit d’un atelier en six parties où les enfants devront résoudre des problèmes et apprendre à coder des jeux sur une plateforme d’apprentissage de codage adaptée à leur âge. Il faut sortir le portefeuille (et apporter son propre appareil).Les dimanches 5, 12, 19 et 26 novembre, puis les 3 et 10 décembre de 13 h à 15 h. 180 $ pour l’ensemble des ateliers. En français. Billets et informations