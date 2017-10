Sorties week-end

Une femme, un art

Il y a une certaine naïveté dans le trait fin et nerveux de l’artiste américaine Barbara Nessim, dans ses dessins colorés et ses représentations de femmes qui ont illustré de grands magazines américains comme Time, Vogue et Harper’s Bazaar. C’est cette œuvre d’une vie, du moins en partie, que présente le Centre Phi dans l’exposition Confessions de fluidité jusqu’au 1er décembre. Une cinquantaine d’œuvres, dont des collages, des aquarelles et des dessins numériques illustreront le rapport de l’artiste au monde et aux décennies bouleversées dont elle a fait sa matière créatrice depuis les années 1960. L’artiste sera sur place samedi pour expliquer sa démarche.Vernissage vendredi à 16 h, conférence samedi à 14 h au 407, rue Saint-Pierre. Entrée libre.

Nous, racontés

La jungle, des corps, une savane, le cœur de Bagdad, le grand Saint-Laurent, l’amour : c’est ce que promet, en bien des fracas d’imaginaires, l’édition annuelle du Festival interculturel du conte, qui lance ses activités jusqu’au 29 octobre dans une panoplie de lieux plus ou moins clos de Montréal. Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon, entre autres artistes, ouvrent les festivités ce vendredi à 10 h 30 avec le spectacle Territoires, symbole des cultures qui cohabitent de manière toujours plus fine dans le monde. Et ça se poursuit jusqu’à dimanche prochain, où un Marathon du conte fera se relayer 30 conteurs en dix heures de prestations. Dix jours, donc, pour se nourrir de mots et de chants : c’est parti !Jusqu’au 29 octobre. Programmation

Tracé alimentaire

Quel parcours suit un aliment, de sa production à sa consommation, et comment peut-on y être plus sensible pour ensuite mieux le consommer ? Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, plusieurs organismes (dont RÉGAL, Récolte et la Tablée des chefs) tiennent un atelier commun sur le gaspillage alimentaire , qui propose des solutions pour consommer les aliments de manière plus responsable et plus durable.Samedi de 10 h à 15 h, au deuxième étage du marché Jean-Talon, 7070, avenue Henri-Julien. Entrée libre.

Virée musicale

Aux fanas de musique, voilà un charmant doublé pour samedi : après une virée au Salon du disque de Montréal , où 40 marchands indépendants proposeront leurs bijoux (de 10 h à 16 h au 5035, rue Saint-Dominique, ), passez donc au Divan orange pour fêter les quatre ans de Mess Around et de ses rythmes soul-blues, ce qui veut dire : ondulations groovantes et chaleur extatique pour soirée d’automne. Attention de ne pas craquer vos vinyles.Samedi dès 21 h 30 au 4234, boulevard Saint-Laurent, entrée : 5 $.