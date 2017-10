Sorties week-end

10 ans de livres

Hommage, trompettes et confettis : la librairie indépendante Le Port de tête fête ses 10 ans avec un lancement où toute l’équipe (18 personnes) sera réunie dans le petit cocon du Plateau — qui a récemment ouvert un deuxième espace juste en face du premier. Une panoplie de poètes (dont Patrice Desbiens, Benoît Chaput et Daniel Canty) seront de la soirée, à laquelle sont invités habitués, bouquineurs et autres amoureux des livres — tant les déjà conquis que les passants d’un soir.Vendredi de 17 h à minuit au 262 et au 269, avenue du Mont-Royal Est. Entrée libre.

Lumières au jardin

En plus des activités familiales à l’approche de l’Halloween, le Jardin botanique de Montréal accueille. comme chaque automne, les Jardins de lumière, un circuit de lanternes et de lueurs colorées disposées dans le Jardin de Chine, le Jardin japonais et celui des Premières Nations. Si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être ce vendredi sur la danse du dragon chinois, une bête de 15 mètres agitée par des danseurs — une façon, dans la culture chinoise, d’éloigner les mauvais esprits (à l’entrée du Jardin de Chine à 19 h et 20 h).Jusqu’au 31 octobre au 4101, rue Sherbrooke Est. Ouvert jusqu’à 22 h le vendredi et le samedi. Information

Paroles d’images

Quelle mémoire du bâti un cliché transporte-t-il ? Une première réponse s’articule au Centre canadien d’architecture (CCA), 18 mois après le lancement du projet de recherche L’architecture et/pour la photographie. Les huit artistes, historiens, conservateurs, écrivains ou photographes à l’origine de la démarche tiennent la visite guidée Talking Pictures, a Circuit, une explication en neuf segments faits de microhistoires développées autour d’archives choisies du CCA. On en profite pour flâner dans la bibliothèque et pour jeter un œil à l’exposition Pierre grise : des outils pour comprendre la ville inaugurée jeudi, sur une mission photographique dans les quartiers de Montréal en 1972 et en 1974.Samedi de 16 h à 20 h au 1920, rue Baile. En anglais. Entrée libre, mais réservation nécessaire à rsvp@cca.qc.ca

Moine en ville

On vous en parle d’avance : mercredi prochain, le moine bouddhiste Matthieu Ricard, désormais installé dans les sommets de l’Himalaya, est de passage à Montréal pour l’atelier-conférence L’art de la méditation, où il donnera les lignes directrices qui guident cet exercice au quotidien, de même que ses difficultés. On peut aussi préalablement assister à une discussion de Ricard avec Nicole Bordeleau.Le mercredi 18 octobre à 17 h 30 (formule VIP) ou à 19 h 30 (conférence seulement) à la Tohu, 2345, rue Jarry Est. 40-50 $ ou 130 $. Information