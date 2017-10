Sorties week-end

Oreilles cinéphiles

Outre ses projections de films, le Festival du nouveau cinéma offre des cinéconcerts, où des musiciens montréalais réinventent (en direct !) la bande sonore d’œuvres du cinéma. Ça commence ce samedi à 19 h avec une musique de drone signée Ben Shemie, qui accompagnera le film Ten Skies de James Benning. Trois autres séances auront lieu durant la semaine (la plupart au Cœur des sciences de l’UQAM, 175, avenue du Président-Kennedy. Entrée libre samedi, 20 $ ensuite). Notons le retour des Courts critiques, une sélection de courts métrages venus de sept pays qui s’intéressent à l’inquiétude qui nous traverse — attaques à la démocratie, surveillance de l’État, usure de notre environnement...Samedi de 21 h à 23 h au Cœur des sciences de Montréal. Entrée libre.

Curieuse venue

Une curieuse fête foraine s’installe aux Jardins Gamelin : Humanorium , présentée comme un retour aux siècles derniers, en ces temps où les cortèges de caravanes trimballaient tout un monde d’extravagances… Une dizaine d’artistes en art actuel ont réalisé des attractions présentées dans des roulottes, cabinets et manèges en plein air — notamment un stand de tir signé Marc Séguin, un freak show de l’artiste catalan Joan Fontcuberta et un « mutoscope » d’Eruoma Awashish et Nicolas Lévesque sur l’identité atikamekw-québécoise.Jusqu’au 15 octobre à l’angle des rues Berri et Sainte-Catherine à Montréal. Entrée libre.

Un autre Soir

On ne peut qu’applaudir : le festival Soir , qui avait investi la rue Beaubien à la mi-août, s’adonne à la translation pour une autre édition annuelle, cette fois dans Hochelaga. Des commerces, des lieux d’arts et de lettres, même une partie de la rue Ontario elle-même (et de la rue Sainte-Catherine, plus au sud) accueilleront des performances, des concerts et des installations célébrant, pour certains, l’esprit d’engagement et de solidarité du quartier.Vendredi de 16 h à 3 h sur la promenade Ontario, dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Programme général

Philosophies, bis

Après le succès de l’hiver dernier, les matins philosophiques du Musée national des beaux-arts du Québec reviennent pour l’automne sous un autre titre — et deux fois par semaine plutôt qu’une. Encore animées par Monique Lortie, les ateliers « L’art de la philosophie » seront basés sur les essais de Serge Bouchard traitant des lieux communs, coécrits avec Bernard Arcand. Une pause sur l’humain, la vie et la culture qu’on a envie de dire nécessaire en ces temps de vitesses.Les dimanches à 9 h et les mercredis à 19 h jusqu’au 10 décembre au 179, Grande-Allée Ouest à Québec. 10 $ par rencontre. Info et lieux