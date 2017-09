Sorties week-end

Jusqu’à dimanche, le Québec est l’hôte de centaines d’activités dans le cadre des Journées de la culture. Nos sélections.

MONTRÉAL. Que vous soyez intrigué par les coulisses de l’information ou insatiable de culture, les portes ouvertes de Radio-Canada vous permettront de revoir le Montréal symphonique sur grand écran, d’observer les acrobaties du cirque Alphonse ou de devenir reporter d’un jour en compagnie de journalistes (dimanche de 10 h à 15 h au 1400 boulevard René-Lévesque Est). Plus à l’ouest, l’organisme Héritage Montréal attend les curieux citadins de 6 à 10 ans pour une balade ludique dans Pointe-Saint-Charles, qui résumera les grands pans de l’histoire de ce quartier ouvrier (samedi de 10 h à 11 h 30, réservation requise ☎ 514 286-2662). Si vos enfants préfèrent le cocon d’une cabane où on leur raconte des histoires, l’installation Cabanes, dans la bibliothèque de Saint-Michel, sera tout indiquée avec ses quatre dispositifs audiolittéraires, chacun représentatif d’une émotion (samedi de 14 h à 17 h, mais jusqu’au 19 novembre au 7601, rue François-Perreault).

QUÉBEC. C’est une première : la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux du Québec propose un circuit pédestre commenté dans les églises, monastères et écoles religieuses qui ont perdu, avec le temps, leur vocation première (samedi et dimanche de 10 h à 12 h, réservation requise ☎ 418 694-0665). Pour les oreilles musicales, la chapelle du Musée de l’Amérique francophone accueille deux concerts : une répétition de l’Orchestre philharmonique de la relève du Québec avec Mozart, Devenne et Beethoven (dimanche de 10 h à 12 h 30) et un récital d’orgue et de clavecin remontant à la Nouvelle-France (samedi à 11 h, 13 h et 14 h 30 au 2, côte de la Fabrique, réservation requise ☎ 418 643-2158).

RÉGIONS. Les designers, programmeurs, codeurs et fanas de culture (et de numérique) aimeront le triple hackathon, tenu cette année à Rouyn-Noranda, Saguenay et Sherbrooke, qui a pour but de rendre la culture locale plus accessible numériquement parlant (de vendredi à dimanche). Aux antipodes de l’hyper-technologie, le mammouth laineux Serge Bouchard prononce une conférence sur les Premières Nations, leur histoire et leurs défis, à Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière (vendredi de 19 h à 20 h au 100, rue de la Plage). Et dans la Mauricie qui a vu naître Félix Leclerc, l’écrivain Bryan Perro et le musicien Michel Bordeleau (La Bottine souriante) feront vivre aux petits, et même aux vieux enfants, un après-midi de contes et légendes aux terribles histoires nées dans les jupes du Saint-Maurice (samedi de 15 h à 16 h 30 au 725, boulevard Ducharme à La Tuque).



TWITTER. Inspiré d’un voyage au Québec du poète et chanteur breton Théodore Botrel en 1903, qui avait débouché sur la création de cartes postales originales, l'activité #atelier1903 fera se rencontrer sur Twitter, ce samedi entre 13 h et 15 h, les usagers souhaitant partager de la poésie en mots ou en images avec le mot-clic #atelier1903. Des auteurs tels que Biz, Simon Boulerice, Yann Perreau et Klô Pelgag participeront à la performance numérique, qui sera relayée en direct sur atelier1903.ca.



