L’été toute l’année au Bora Parc

Situé à une vingtaine de minutes de Québec, le Bora Parc aquatique intérieur offre un cadre pour bouger, glisser et s’éclabousser à qui mieux mieux, quelles que soient les conditions météorologiques. Il est maintenant assorti d’un complexe hôtelier flambant neuf. Excursion en famille.

On aurait pu redouter un peu les effets d’une atmosphère chauffée et confinée, par exemple sur l’asthme d’un préado, à cause de problèmes survenus dans les premières semaines d’exploitation du Bora Parc.

Mais les appréhensions ont disparu en constatant que la situation a été maîtrisée. On est même agréablement surpris par l’excellente qualité de l’air, l’odeur de chlore étant quasi imperceptible grâce à une bonne ventilation.

Le fait que le nombre de baigneurs soit limité est aussi très apprécié. La fréquentation se fait sur réservation d’une plage horaire, ce qui permet de profiter des lieux sans passer son temps à faire la file, ou de se disperser puis de se retrouver facilement sur le site. Allez, c’est parti ! Sans être identiques, les installations intérieures font écho aux attractions les plus populaires du Village Vacances Valcartier. On y trouve plusieurs glissades en solo, mais aussi quelques-unes prévues en duo ou en groupe : la famille a beaucoup aimé la « Tribu », dont la chambre à air géante peut accueillir jusqu’à six glisseurs.

Les deux hommes sont bravement allés essayer la « vague à surf ». Afin de ménager leur honneur, disons simplement que l’équilibre n’est pas donné à tout le monde…

Pour prendre une pause de glissade, la piscine à vagues plaît toujours : on s’amuse à tenter de résister aux déferlantes ou, au contraire, de les chevaucher.

Se laisser mariner dans le bassin chaud ou dériver paresseusement sur une chambre à air individuelle s’avère aussi fort agréable. Ce dernier parcours, de quelque 500 mètres, fait pratiquement le tour du complexe aquatique.

Une piscine peu profonde nantie de petites glissades, des zones d’arrosage avec jeux de lumière et lianes à gogo, ainsi que des bassins à jets créent des espaces bien appréciés des tout-petits. Les grandes absentes : les babounes de mauvaise humeur !

Le complexe hôtelier a été conçu pour accommoder des gens de tout âge, les familles et même les groupes scolaires. Les suites sont ultraconfortables : la nôtre proposait deux chambres fermées et un salon spacieux. Un repos bien mérité après toutes ces « aquabaties ».

Plusieurs restaurants situés à même le complexe, signés Nourcy, offrent une gamme de repas allant de la restauration rapide aux grillades un peu plus raffinées. L’appréciation d’Eugénie, 10 ans : « J’ai beaucoup aimé le Bora Parc avec les Tropiques. Les décors étaient très bien, et l’ambiance aussi. L’hôtel est ce que j’ai préféré. Les restaurants étaient très bien aussi. La poutine du Polynésia était vraiment bonne : les frites bien cuites, la sauce pas trop salée et le fromage très bon.

« Le resto Safari est un des meilleurs restaurants où je suis allée. L’ambiance était superbe, les repas très réussis et servis rapidement. Le lendemain matin, le buffet était un vrai délice. »

Les adultes peuvent aussi profiter des bars et de l’Aroma Spa. Enfants et ados ne sont pas en reste avec la vaste salle d’arcade et son système de jetons.

Ce complexe hôtelier et aquatique permet de s’offrir une belle sortie, voire des minivacances. À défaut d’aller dans le Sud, par exemple, il se pose comme une solution abordable et sécuritaire pour s’accorder un congé confortable, aux accents tropicaux. Et pas besoin de s’enduire de crème solaire !