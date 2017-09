Dégustation d’art et de beauté à la Nuit des galeries de Québec

Une animation exceptionnelle régnait à Québec le 16 septembre, alors que plus de 6000 personnes ont convergé de la rue Saint-Pierre jusqu’au Petit-Champlain pour profiter de la Nuit des galeries. Coupe à la main, le public s’est offert un bain d’art et de beauté, entrant et sortant à l’envi de la trentaine de galeries d’art ouvertes jusqu’à 23 h pour l’occasion.

L’événement, à sa 13e édition, a même dû « gérer le succès ». L’affluence ayant dépassé les prévisions — conditions météorologiques favorables et un navire de luxe au quai y ont contribué —, les files d’attente étaient longues pour se procurer les coupes lumineuses requises pour les consommations proposées par les galeristes.

Qu’à cela ne tienne : la foule a pu se distribuer le long du quadrilatère accueillant cette randonnée urbaine chic, à la découverte des oeuvres proposées dans les galeries ainsi que des peintres et sculpteurs en performance directe. Quel plaisir d’engager la conversation avec les artistes, mais aussi les galeristes, enchantés de faire connaître leurs protégés et leurs coups de coeur !

Les restaurateurs

Les restaurateurs du secteur étaient de la partie, qu’ils soient jumelés aux galeries pour offrir des bouchées ou qu’ils invitent les affamés à leurs terrasses chauffées.

Mention spéciale aux musiciens qui soutenaient l’ambiance : ici, un duo acoustique offrant les meilleurs classiques folk, là, un trio jazz et ses standards revisités, et là encore, un groupe proposant des succès des années 1990 et 2000.

Déambuler dans l’écrin splendide du secteur portuaire en contrebas du Château Frontenac, n’aura jamais été aussi agréable. L’événement sera de retour en septembre 2018.