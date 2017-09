Sorties week-end

Séjour en Syrie

Un joli programme attend les festivaliers qui seront du deuxième Doulab , un laboratoire créatif mis sur pied par la Maison de la Syrie pour faire rayonner la culture du pays. En plus d’un souk en continu, il y aura notamment des prestations d’artistes syriens, le vernissage de l’exposition Fenêtres sur notre Montréal, des ateliers de calligraphie et une conférence de Nahed Koussa sur l’Alep de Kheireddine Al-Assadi, auteur de l’Encyclopédie comparée d’Alep. Il faut réserver pour trois activités, mais l’entrée est libre pour tout le programme.De vendredi (19 h 30) à dimanche (23 h) à l’Écomusée du fier monde, 2050, rue Amherst à Montréal. Gratuit.

Littérature multiple

Clamons ! Montréal accueille dès ce vendredi les spectacles, performances et activités du Festival international de la littérature. Parmi ces envolées, deux événements au long cours s’annoncent inspirants : l’intense Cœur ouvert / Open Heart , qualifié de « plus long micro ouvert de l’histoire », hommage à la vie littéraire de Montréal, qui durera, oui, neuf jours entiers ; et l’installation Pessoa : tout sentir, de toutes les manières , où des sculptures et des lectures enregistrées rappelleront la foisonnante activité littéraire de l’auteur portugais Fernando Pessoa, qui eut durant sa vie 72 « hétéronymes », comme il appelait ses multiples « soi » de plume.Micro-ouvert : du 22 septembre à 19 h au 1er octobre à 19 h, au Sporting Club, 4671, boulevard Saint-Laurent. Pessoa : tous les jours (sauf le 25 septembre) jusqu’au 1er octobre au Livart, 2980, rue Saint-Denis. Programmation complète

Des carrés verts

Chaque année, en septembre, 162 villes réparties dans 35 pays tiennent le PARK(ing) Day, un pied de nez au stationnement que reprennent à la rue, le temps d’une journée, des artistes, citoyens, activistes et designers. À Montréal, c’est ce vendredi que le vert repousse sur l’asphalte avec une cinquantaine d’installations (ludiques, pédagogiques ou participatives), où le passant sera le bienvenu pour discuter de la réinvention des espaces publics en ville — et tester les bienfaits de leur partage.Vendredi de 8 h à 20 h à Montréal. Gratuit. Programme

Du fait main, partout

Si vous aimez le fait main et rencontrer les artisans qui ont conçu ce que vous achetez, c’est ce samedi que se tient le grand marché éphémère annuel de la plateforme en ligne Etsy. Une quarantaine de villes au Canada (dont neuf au Québec : Montréal, Québec, Chicoutimi, Sherbrooke, Granby, Gatineau, Trois-Rivières, Rawdon et Saint-Jean-sur-Richelieu) ouvriront boutiques et proposeront des ateliers créatifs aux chineurs.Samedi (et dimanche dans certaines villes).