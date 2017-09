Sorties week-end

Parlons de nous

L’essai Les luttes fécondes, paru au printemps chez Atelier 10 et récemment envoyé en réimpression, a semble-t-il touché une corde sensible sur le sujet du couple (et du désir, aussi politique). Comment être avec l’autre ? Comment rendre plus libre la bulle du couple ? Autrement dit, par quel moyen casser les cadres qui nous enferment ? Son auteure, Catherine Doyon, sera à la librairie féministe l’Euguélionne , samedi, pour parler de ces matières avec la militante MP Boisvert. Suivra une période d’échange avec le public.Samedi de 14 h à 16 h au 1426, rue Beaudry. Entrée libre.

Méditation nouvelle

Dans le cadre de Pop Montréal, dont il se veut le penchant plus… doux, un nouvel espace consacré à la méditation séculière inaugure ses activités avec Mind Pop , une série de cours gratuits façon portes ouvertes. Jusqu’à dimanche, Presence Meditation prévoit une dizaine de séances d’une heure (de 7 h 15 à 20 h vendredi, de 10 h à 12 h 30 samedi et dimanche) pour les débutants comme les habitués, en plus d’accueillir les passants souhaitant visiter le studio. Une façon de se calmer si vous êtes passé juste avant par les très fréquentées Puces Pop, qui se tiennent toute la fin de semaine à l’église Saint-Denis (5075, rue Rivard).Jusqu’à dimanche au 207, rue Saint-Viateur Ouest. Entrée libre. Pas d’inscription.

Une île à vélo

Si la tendance se maintient, la fin de semaine sera d’un soleil pétant, et la forme à son avenant. Une occasion de sortir son vélo pour la troisième édition de Laval à vélo , sur la vaste île Jésus (qu’occupe Laval, la ville). Trois circuits sont proposés aux cyclistes : une boucle de 20 km, une plus grande de 40 km ou un parcours express, une version accélérée du circuit de 40 km avec un départ précoce et une vitesse permise de 30 km/h. Une belle manière d’amorcer l’automne en nature, en bordure de l’eau.Départ dimanche à 9 h au Centre de la nature, 901, avenue du Parc à Laval. Inscriptions en ligne (bit.ly/2wsrbYz, jusqu’à vendredi 14 h) ou sur place, le matin de la randonnée.

Expérience de rue

Musique, art et cuisine sont de retour dans Saint-Roch avec la deuxième édition de l’« expérience » hybride annuelle servie sur la rue Saint-Joseph. Des musiciens de Québec donneront une trentaine de spectacles gratuits de 30 minutes chacun (samedi), programme qui trouvera son apogée en soirée avec un jam session à l’Impérial — avec, entre autres, Koriass, Karim Ouellet et Gabrielle Shonk. Des kiosques d’artistes et de restaurateurs profiteront quant à eux de l’espace extérieur de la rue.Samedi et dimanche dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Gratuit. saintrochexperience.com