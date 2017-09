Sorties week-end

Sortie aux parcs

La fin de l’été est peut-être fraîche, mais c’est un climat idéal pour le plein air — et pour profiter de la Journée des parcs nationaux du Québec, ce samedi, pour laquelle l’entrée est gratuite dans les 21 parcs de la province. Outre les randonnées guidées, une série d’activités spéciales font découvrir la faune, la végétation et la conservation propres à chacun des parcs. Nos suggestions : une balade dans les bayous et les marais en canot-rabaska (Îles-de-Boucherville), un cours sur les neuf espèces de la « famille des bleuets » du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Monts-Valin), une patrouille en apprenti garde-parc pour petits et grands (mont Saint-Bruno), du yoga méditatif pour enfants de 4 à 10 ans (Mont-Tremblant) et une grande traversée de 15,2 km, d’ouest en est (Bic). On apporte sa tente pour camper sous la canopée qui, déjà, revêt ses nouvelles couleurs.Samedi dès 9 h. Programme : sepaq.com/journeedesparcs

Projet local

Que se passe-t-il dans Marconi-Alexandra ? C’est ce que veut montrer la première édition du festival citoyen Projet Ex, réunion de quartier (ce dénommé Mile-Ex) qui accueille jusqu’à dimanche un bel échantillon d’idées et de savoir-faire local. Après une journée de réflexion sur, notamment, le verdissement, la construction durable et l’alimentation locale (vendredi dès 8 h au 6666, Saint-Urbain, billets nécessaires), suivra une fête de quartier avec petit marché, ateliers, création artistique en direct et visites guidées d’un parcours d’art public (samedi de 11 h à 23 h au coin Waverly et Beaubien, gratuit). Une belle soute à idées.Programmation : projetex.ca

De ruelle en ruelle

C’est en fin de semaine que les ruelles vertes de Montréal, ces îlots de fraîcheur cachés entre les grandes artères, sont à l’honneur. En plus d’activités en lien avec le verdissement, il y aura la projection Vue de ruelle, composée de huit webdocumentaires sur l’histoire de cet engagement citoyen (vendredi à 20 h 30 dans la ruelle William et samedi à 20 h 30 dans la ruelle Desjardins) et des visites guidées des ruelles de Villeray, du Plateau et de Saint-Henri menées par Kaléidoscope ou L’Autre Montréal.Samedi et dimanche. Carte des ruelles : bit.ly/2gkNVUk Programmation : bit.ly/2xRZ6Mi

Arts de (petite) rue

Restons dans l’environnement des ruelles, mais cette fois pour le tout premier MiniFAR, pour « minifestival des arts de rue », qui réunira une petite foule dans l’espace restreint d’une ruelle de Rosemont. Danse, musique, cirque, théâtre, marionnettes auront un endroit commun où se mettre à l’essai, tout en faisant passer un bon moment au voisinage.Samedi de 13 h à 22 h entre les rues De Normanville et Chambord, au sud de Saint-Zotique. Entrée libre. festivalfar.com