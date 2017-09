L’automne en kaléidoscope

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

Voilà l’automne, la belle saison où les couleurs flamboient, ce moment de l’année où les nuits se refroidissent, où les jours raccourcissent, et où le soleil étire ses rayons. C’est la saison du sentiment du « tout est encore possible », et c’est justement ce qui nous donne l’envie d’en profiter au maximum avant l’hibernation. C’est le temps de sortir son gros chandail de laine préféré et de s’élancer sur les routes vers les festivals des couleurs qui se tiennent un peu partout au Québec. En voici un avant-goût.

Festival des couleurs de Rigaud (Montérégie), les 7, 8 et 9 octobre. On y propose une promenade sur les sentiers de L’Escapade du mont Rigaud, des dégustations de produits du terroir. Il y aura des activités de plein air pour toute la famille et même des tours d’hélicoptère.

Rêves d’automne, le festival de peinture de Baie-Saint-Paul (Charlevoix), du 22 septembre au 1er octobre. Non seulement pourrez-vous profiter des paysages époustouflants de Charlevoix, mais ce sera aussi l’occasion de les découvrir à travers l’oeil des artistes en arts figuratifs de la région.

Symphonie des couleurs de Saint-Donat (Lanaudière), les fins de semaine, jusqu’au 14 octobre. Les remontées des centres de ski de la région vous emmèneront au sommet des montagnes. Plus bas, des spectacles en salle ou en plein air vous attendent.

Festival d’automne du mont Sutton (Cantons-de-l’Est), les fins de semaine, du 16 septembre au 15 octobre. Balades en télésiège et randonnées guidées, voilà ce que vous propose ce festival consacré aux activités de plein air.

Belles fins de semaine d’automne de Saint-Donat (Bas-Saint-Laurent), du 10 septembre au 8 octobre. C’est le rendez-vous du parc du Mont-Comi, près de Rimouski, où tout un programme d’activités vous mènera à la découverte de la généreuse nature de la région.

La Flambée des couleurs Magog-Orford (Cantons-de-l’Est), les fins de semaine, du 16 septembre au 9 octobre. Que ce soit pour une randonnée ou tout simplement pour flâner sur une terrasse, il y en a pour tous les goûts dans la programmation de cet événement.

Sommet Saint-Sauveur Fun Fest (Laurentides), les fins de semaine du 12 septembre au 29 octobre. Façon amusante de profiter des couleurs à bord des quatre manèges du parc ou lors d’une partie de minigolf.

Le Festival des couleurs de Vallée-du-Parc, à Shawinigan (Mauricie), les fins de semaine, du 28 septembre au 9 octobre. Télésièges et randonnées sont au rendez-vous, mais aussi DJ et musiciens sur la terrasse du resto-bar le 360 au sommet.

La Grande Virée des couleurs au mont Sainte-Anne (Québec), les fins de semaine, du 16 septembre au 9 octobre. On s’y rend pour les panoramas grandioses qui embrassent le fleuve et ses alentours, mais aussi pour les animations pour les petits, dont la chasse à la citrouille.

Gleason en couleurs à Tingwick (Centre-du-Québec), les fins de semaine, du 22 septembre au 9 octobre. Pour cette 21e édition, on salue l’arrivée de l’automne avec de nombreuses activités pour toute la famille.

Festival des couleurs de Val Saint-Côme (Lanaudière), les fins de semaine, du 30 septembre au 15 octobre. On vous propose des tours d’hélicoptère pour observer le panorama du haut des airs. Au programme pour les enfants : jeux gonflables et poneys.

Festival d’automne de Sainte-Agathe de Lotbinière (Chaudière-Appalaches), du 21 au 24 septembre. Vous êtes conviés à cette grande fête populaire avec musique, danse, humour, expositions, rallyes pédestres et automobiles, ainsi qu’un défilé.

Flambée des couleurs d’Owl’s Head (Cantons-de-l’Est), les fins de semaine, du 23 septembre au 9 octobre. Ici, les paysages magnifiques surplombent le lac Memphrémagog. On y va pour la randonnée, mais aussi pour des concerts en plein air, les artisans et les antiquaires, sans oublier les produits du terroir.