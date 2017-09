Sorties week-end

Balade insoumise

Afin de clore son troisième festival de création, qui s’est tenu en août dans le quartier Saint-Henri, le collectif Voix insoumises : convergence anticoloniale d’artistes de rue — qui regroupe des artistes femmes autochtones, 2Spirit, queers ou de couleur — organise une balade publique visant à présenter les sept œuvres créées cette année. En six arrêts, le tour guidé expliquera la conception des murales, des installations et des œuvres de wheatpaste (une pâte adhésive faite d’eau et de farine) élaborées par les neuf artistes participantes sur les murs du quartier. Une occasion d’aussi comprendre leurs revendications, leur histoire et leur expression identitaire par l’art.Samedi ( en anglais ) et dimanche ( en français ), de 14 h à 15 h 30. Départ à la station Place-Saint-Henri, à l’angle de Saint-Jacques et de Saint-Ferdinand. Gratuit.

Yoga bienfaiteur

Il y a la reconstruction matérielle, mais aussi la reconstruction intérieure. Pour encourager le retour d’une douceur chez ses citoyens après le terrible accident de juillet 2013, Lac-Mégantic accueille pour une deuxième année la séance de yoga collective Yoga Mégantic sur les rives de son lac, avec vue sur les montagnes environnantes. Cinq professeurs, dont Florence K. et Lyne St-Roch, animeront la journée d’ateliers de yoga et d’activités plurielles. Il y aura du yoga pour enfants, du yoga sur chaise, un atelier sur l’exercice des « cinq tibétains » et de la musique.Samedi, de 9 h à 17 h, au parc des Vétérans, à Lac-Mégantic. Inscription de 7 h 30 à 9 h au centre sportif Mégantic, 5400, rue Papineau. $ Info

Musique hors murs

Alors qu’ils jouent habituellement dans le métro de Montréal, 16 groupes de musiciens sortiront des entrailles de la ville pour la fin de semaine afin de « réanimer » le chantier de la rue Notre-Dame Ouest — là même où l’écrivain Marc Antoine K. Phaneuf a installé un parcours littéraire plus tôt cet été. Sous la forme d’un relais musical, le microfestival Dehors les musiciens donnera dans le blues, le country, le rock ou les rythmes caribéens.Samedi et dimanche, de 11 h à 20 h, au parc Bonheur d’occasion, 506-522 rue Rose de Lima. Gratuit.

L’œil voyageur

En guise de réouverture après un long congé d’été, la galerie d’art Diagonale inaugure l’exposition Grands voyageurs , deuxième volet du projet mené avec le centre de création parisien Mains d’œuvres. Avec la matière tirée du voyage (ses expériences, ses rêveries, ses histoires), neuf artistes expriment la dimension du voyage autant que le décalage entre l’ailleurs et le retour.Jusqu’au 7 octobre au 5455 avenue de Gaspé, espace 110. Entrée libre.