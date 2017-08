Sorties week-end

Paroles de vélo

Pas moins de 375 vélos allégoriques feront une balade ce samedi sur le boulevard Gouin, à quelques encablures de la rivière des Prairies, pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal à la manière de Montréal-Nord. Chacun de ces vélos portera les couleurs d’un des huit tableaux — « vélos porte-voix », « vélos buissons », « vélos vagues », etc. — associés à un thème cher au quartier. Nature, amour, rêve, architecture, histoire locale voyageront du pied du pont Pie-IX jusqu’au parc Aimé-Léonard, où un après-midi de fête démarrera à 12 h. Cherchez les « vélos tout couleur », qui transporteront des milliers de messages composés par des citoyens de Montréal-Nord.Samedi dès 11 h dans Montréal-Nord. Gratuit. Programmation: monveloraconte-375.ca

Pianos en choeur

De deux à cinq musiciens se relaieront durant la fin de semaine autour de deux pianos publics installés sur l’avenue du Mont-Royal dans le cadre d’une série de concerts classiques urbains. Une clarinette, une trompette et un violon joueront ce vendredi, accompagnés de quatre mains au piano, un pot-pourri de concertos. Samedi, des musiques de films célèbres jouées au piano (Harry Potter, Star Wars) feront le plaisir des enfants, tandis que dimanche une sélection de pièces de grands compositeurs (Mozart, Schubert, Brahms, Debussy), recomposées pour quatre mains, résonneront dans la rue.De vendredi à dimanche à 16 h au placottoir près de la Maison des Jeunesses musicales, au 305, avenue du Mont-Royal Est. Gratuit. bit.ly/2vk8aYq

L'Asie à Montréal

Pendant deux petits jours, vous pourrez vous croire, bien que toujours à Montréal, en Asie — à Bangkok, ou Hanoï, ou Tokyo. Un marché de nuit asiatique s’installe au Village au Pied-du-Courant vendredi et samedi, où 20 restaurants de Montréal prépareront le meilleur de la cuisine japonaise, coréenne, philippine, vietnamienne, chinoise, thaïe, cambodgienne, alouette. Et c’est à prix doux : il en coûtera entre 3 $ et 8 $ par plat.Vendredi de 17 h à 23 h et samedi de 12 h à 23 h au 2100, Notre-Dame Est. Entrée libre. Programme: bit.ly/2xwAPu1

Arrêt mode

Quelles techniques se cachent derrière la création de costumes pour les acrobates de cirque ? Des artisans du Cirque du Soleil seront au Festival mode et design, qui se poursuit au centre-ville jusqu’à dimanche, pour une démonstration de leurs techniques, en plus d’éclairer les plus curieux sur l’évolution de ce costume au fil des ans. On en profite pour visiter les camions-boutiques mobiles de créateurs locaux, stationnés près de leurs jumeaux de type « bouffe ».Samedi de 12 h à 20 h au Quartier des spectacles. Programmation: festivalmodedesign.com