Sorties week-end

Un pont, la nuit

Pour une petite escapade dans un monde parallèle, loin de la ville, le microfestival d’un jour La nuit du pont couvert est à considérer. Articulé autour du pont couvert McVetty-McKenzie construit dans le creuset boisé de Gould en 1893, l’événement accueille cette année des concerts, des artisans, le cirque littéraire G.O.U.L.D (dont on vous a déjà parlé), un atelier de parkour, de la danse et d’autres fantaisies locales. On pourra camper près de la rivière, faire un feu de camp et regarder les étoiles après avoir fait le plein du reste.De samedi (13 h) à dimanche (13 h) au 151, route 257 à Gould, dans les Cantons-de-l’Est. 40 $ par personne, gratuit pour les 14 ans et moins. Programme, info et billets

Voir l’éclipse

Ce n’est que lundi prochain, mais une telle occasion s’annonce plus tôt : le Planétarium de Montréal ouvre ses portes gratuitement pour une observation collective de l’éclipse partielle de soleil prévue en Amérique du Nord. En attendant l’heure précise (l’éclipse sera visible de 13 h 22 à 15 h 50 à Montréal), on pourra poser ses questions aux animateurs scientifiques sur ce phénomène des plus rares, sans oublier de chausser les (essentielles !) lunettes distribuées sur le site. De quoi se préparer pour la prochaine éclipse totale, prévue… le 8 avril 2024.Le lundi 21 août de 13 h à 16 h au 4801, avenue Pierre-de-Coubertin. Gratuit.

Tous les artisans

Juste à temps pour la rentrée, quelque 200 artisans québécois, en plus d’une quarantaine d’exposants Etsy, se rassemblent dans Hochelaga pour le marché La Grande Fabrique , destiné à encourager la création locale. Il y aura des ateliers DIY (Do it yourself) — poterie, création de chandails, assemblage de couronnes de fleurs, fabrication de fanions —, de même qu’une projection, en guise d’ouverture le vendredi soir, du documentaire Demain, suivie d’une discussion en quatre groupes thématiques (éducation, agriculture, économie, énergie) animée par des organismes spécialisés.Samedi et dimanche, rue Sainte-Catherine Est à Montréal, entre Pie-IX et Aird. Projection : vendredi à 20 h 30.

Retrouvailles zen

Autre événement à vous signaler d’avance : le festival Wanderlust s’arrête à Tremblant en fin de semaine prochaine. Outre le yoga, livré dans toutes ses formes, la grand-messe du bien-être promet de la randonnée en montagne avec cueillette de plantes, de la musique (soul, funk, électro), des conférences, des sessions de méditation et un nouvel espace sonore où décanter, sinon disparaître pour un instant.Du 24 au 27 août à Tremblant, dans les Laurentides. $ Programmation et billets