Sorties week-end

Beaubien, un soir

S’il y a un endroit où être vendredi soir, c’est rue Beaubien, entre Saint-Hubert et Saint-Laurent, à Montréal. Vingt-huit lieux, de l’église Saint-Édouard au café Pista en passant par la boutique Atelier 10, ouvrent leurs portes jusqu’à tard dans la nuit pour la deuxième édition du festival multidisciplinaire Soir. Dans ces petits cocons intimistes, on prévoit des concerts, des expos éphémères, du théâtre, de la lecture et de la peinture en direct, des stand-up d’humour et du slam, en plus de prestations déambulatoires extérieures qui se glisseront entre les passants. Voilà une charmante façon de connaître les artistes émergents — bien qu’Armand Vaillancourt et Marie Brassard soient aussi de l’événement. Si vous ne pouvez y être, sachez qu’une autre (et inédite) édition aura lieu le 6 octobre dans Hochelaga-Maisonneuve.Vendredi dès 16 h 30. Quelques spectacles sont payants (laissez-passer disponibles). soirmtl.com

Montréal en huit

Pour célébrer à son tour le 375e anniversaire de la métropole, l’organisme Héritage Montréal rebâtit couche après couche, en huit grands chapitres chronologiques, l’histoire de Montréal par son architecture — depuis sa fondation en terre autochtone jusqu’à notre centre-ville contemporain. Chaque circuit pédestre guidé couvrira entre 20 et 160 ans d’histoire, avec un départ en l’an de grâce 1642 dans ce qui fut la cité des Sulpiciens.Les samedis et dimanches de 14 h à 16 h jusqu’au 8 octobre. En français et en anglais. 10-15 $ par visite. Billets et programmation

Fiesta au marché

Ce n’est pas une semaine, mais dix jours de festivités que lancent ce vendredi les Marchés publics du Québec, de Palmarolle (Abitibi) à Cap-aux-Meules (îles de la Madeleine) jusqu’au coeur de Montréal. Que vous soyez sur la route des vacances ou non, c’est l’occasion d’encourager les agriculteurs locaux tout en profitant des activités familiales — ateliers, conférences, musique ambulante, dégustations et autres séances d’épluchette de blé d’Inde.Jusqu’au 20 août. Programmation

Emplettes au village

Il n’y aura qu’un seul marché d’artisans cet été sur le sable du Village au Pied-du-Courant, et c’est ce dimanche que ça se passe. Une vingtaine de créateurs (dont AutochtonArte, Papermiint et les Éditions du Passage) installeront leur petit kiosque au vent du fleuve. Un atelier de création de bombes de semences et du bricolage pour enfants (sur le thème « Expo 67, drapeaux du monde ») donneront de quoi faire à vos mains créatives, entre deux déambulations.Dimanche,de 15h à 23h,au 2100, rue Notre-Dame Est. Entrée libre