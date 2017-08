Rencontre avec les chasseurs du ciel

Une pluie d’étoiles filantes

En plus de la présentation (deux fois par jour) en action de rapaces en réhabilitation par des biologistes de l’UQROP et des stagiaires de l’école vétérinaire de Saint-Hyacinthe, Chouette à voir ! propose des activités spéciales, comme la soirée des Perséides prévue à 20 h le samedi 12 août. Éloigné de la pollution lumineuse des villes, on s’attend ici à voir un déluge d’étoiles allant de 30 à 70 météores à l’heure.Au programme de cette soirée étoilée : visite guidée du site, randonnées nocturnes sur les différents sentiers pédestres et rencontre avec les petits convalescents ailés du site. Informations.