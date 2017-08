Sorties week-end

Ici et là

BUNKR, le village

Montréal ne manque pas de compagnie cet été, tant il y a de villages éphémères qui naissent sur ses pourtours. Petit nouveau : le BUNKR, dans le quartier Chabanel, qui termine ce vendredi sa semaine de lancement avec le Block Party, première édition. Chaque soir de la semaine aura sa sélection musicale, tandis que les flâneurs diurnes pourront profiter de kiosques de créateurs locaux, d’installations d’art, d’ateliers (mode, art et technologie) ou d’activités sportives (yoga, crossfit). Doit-on encore spécifier qu’il y aura un bar et des camions-cantines à disposition ?Block Party, vendredi dès 17 h à l’angle de l’avenue de l’Esplanade et de la rue Louvain Ouest. Entrée libre. Le site est ouvert de 11 h à 23 h jusqu’au 30 septembre. Programmation

Poésie sur toit

« Mais d’où sortent ces mains qui nous rattachent au sol, à qui appartient ce regard qui nous surplombe ? » Voilà l’introduction à la soirée de poésie sur toit organisée par la coopérative Cercle carré, un centre de diffusion des arts vivants qui regroupe une soixantaine d’artistes. Sur son toit (vert !) de la rue Queen à Montréal, la coop accueille le public pour le soir de « pitchage » de poèmes sous le ciel En attendant sa chute, où l’on regardera en toute liberté au-delà des murs et de l’hégémonie avec 11 poètes.Vendredi dès 18 h au 36, rue Queen. Entrée libre. Il faut confirmer sa présence à virginie.fournier.00@gmail.com

Temps autochtones

Il y aura de la danse sur le bitume samedi pour le festival Présence autochtone : le « défilé de l’amitié nuestroamericana » (dès 15 h à l’angle des rues Metcalfe et Sainte-Catherine) rassemblera quelque 65 troupes de danse venues de 35 pays, qui feront jouer de couleurs le centre-ville, puis la place des Festivals. On en profite pour goûter à la cuisine de rue amérindienne et s’asseoir devant l’un des nombreux films projetés.

Creusées d’août

À l’occasion du mois annuel de l’archéologie, le Québec dévoile les secrets de ses entrailles. Idée 1 : une conférence-visite guidée au Musée canadien de l’histoire à Gatineau, où deux conservateurs mettront au jour le travail derrière la création de la nouvelle salle de l’histoire canadienne (jeudi 10 août à 18 h, 12-20 $, en anglais avec traduction simultanée en français). Idée 2 : une rare visite de deux heures dans la réserve des collections archéologiques de Montréal, un espace qui recueille les centaines de milliers d’objets découverts à l’échelle municipale (jeudi 17 août de 13 h à 14 h, ou de 15 h à 17 h, gratuit, 16 participants par visite. Réservation : ☎ 514 872-3953).Jusqu’au 31 août. Programme complet