Sorties week-end

Lumière des bois

Il attire les mélomanes à l’oreille alternative comme les tripeux de camping : on a nommé le festival en forêt Grosse lanterne à Béthanie, dans les Cantons-de-l’Est. Cette quatrième édition accueillera entre autres Charlotte Cardin, BEYRIES, Andy Shauf, Dead Obies et Gabrielle Shonk. On nous apprend, dans le P’tit guide du parfait festivalier, qu’on pourra planter sa tente sur des espaces de camping au bord de la rivière Noire, qu’en plus des camions-cantines il y aura un petit marché de producteurs locaux et que des barbecues en libre-service feront des heureux de la grillade. Que demander de plus… Du beau temps ?De vendredi à 12 h jusqu’à dimanche à 12 h au 1801, chemin de Béthanie. Entrée : de 20 $ (une journée) à 60 $ (trois jours, avec espace de camping). Billets et programmation : grosselanterne.com

Tour de mode

La collection du Musée de la mode doit beaucoup à Beatrice Pearson. Cette grande donatrice, qui connaît la mode sous bien des coutures, tient une visite guidée et commentée de l’exposition Pignon sur rue à Montréal, sur la mode québécoise de 1845 à nos jours. Le travail d’une trentaine de compagnies montréalaises (Maison Ogilvy, Maison Birks, M0851, etc.) est présenté, du prêt-à-porter à la maroquinerie.Ce dimanche à 14 h, en reprise le 30 août. 5-10 $. Réservation nécessaire : bit.ly/2tMN0Wh

Vent de première

Pour le chapitre six de sa série de stand-ups mensuels sans titre, le collectif Les Intimistes creuse le thème de la « première fois ». Sept comédiennes raconteront chacune, entre humour et sérieux, un début marquant de leur vie — premier voyage, première flamme, première école — et le changement qu’il opère.Vendredi à 19 h au Sporting Club, 4671, boulevard Saint-Laurent. Entrée : 7 $. bit.ly/2uB8J29

Maintenant, l’art

Baie-Saint-Paul se remet à peine du Festif qu’arrive déjà le Symposium international d’art contemporain. Cette année, le thème « Passés au présent » commande aux artistes de rejouer le passé de manière à donner un peu plus d’espace et d’envergure à notre présent — et notre futur — pressurisé. Pour l’ouverture (ce vendredi à 19 h 30), la fanfare de percussions brésiliennes Pré Na Rua se baladera dans les rues de la petite ville avec l’ancien roi de l’Anse, l’artiste Denys Tremblay, qui donnera, lui, une conférence et une prestation samedi à 16 h 30. Quant au centre Artexte, il s’exporte de Montréal avec l’exposition spéciale L’avenir se construit au passé, sur la science-fiction dans l’art contemporain depuis 1967.Jusqu’au 27 août à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h. Programmation : symposiumbsp.com