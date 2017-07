Sorties week-end

Camping urbain

Pour une seule nuit durant l’été, l’espace géré par Les Jardineries accueille les nomades pour un camping urbain collectif et « sauvage » sur l’esplanade du Parc olympique, avec la promesse d’être comme à la campagne — entouré de verdure et avec vue sur les étoiles (si vous avez de la chance). Il faut apporter son matériel de camping et avoir rangé ses affaires pour midi le dimanche. Mais nul besoin d’apporter la glacière : on se désaltère sur place et, le matin venu, le petit-déjeuner est compris.Samedi dès 18 h au 4115, avenue Pierre-de-Coubertin à Montréal. 20 $ (adulte) ou 10 $ (enfants de 16 ans et moins). Inscription et infos

Voir l’Iran

Trois sports sont à l’honneur (ski, skate et surf) dans les trois documentaires qui forment We Ride in Iran , un projet au long cours mené par deux Suisses entre Genève et Téhéran. Démarré en 2014 par Arnaud Cottet et Benoît Goncerut après leur séjour dans les montagnes d’Alborz, au nord-ouest de la capitale iranienne, ce projet entre culture, sport et cinéma a pour objectif d’aider au développement des communautés de jeunes riders d’Iran avec des ateliers, un soutien à la construction d’infrastructures et l’organisation de compétitions sportives. Pour cette première montréalaise, les films seront présentés par un des membres de l’équipe.Samedi dès 20 h au M Bar, 1245, rue Saint-André à Montréal. Entrée libre. Informations

Randonnée locale

Qu’est-ce qui unit le mont Royal au fleuve Saint-Laurent, en passant par le coeur de la ville ? C’est la question à laquelle répondra l’organisme Les Amis de la montagne dans le cadre de sa longue randonnée guidée d’une journée De la montagne au fleuve, revisitée en cette année du 375e anniversaire de Montréal. En six heures, le parcours passera notamment par la promenade Fleuve-Montagne, dans le centre-ville, tout juste inaugurée.Samedi de 9 h 30 à 16 h, en reprise le 12 août et le 29 octobre. Départ de la maison Smith, 1260, chemin Remembrance. 20 $ par personne. Billets

Cinéma autochtone

Dans le cadre de sa tournée pancanadienne de cinéma autochtone Aabiziingwashi (Bien éveillés), l’Office national du film s’installe pour l’été dans le jardin des Premières Nations du Jardin botanique de Montréal avec une séance de cinéma double. Les cinq courts métrages sans paroles de la série Souvenir, sur l’identité et la représentation des autochtones, seront suivis du film documentaire Si le temps le permet de l’artiste Elisapie Isaac (diffusé en français, puis en anglais).Tous les dimanches jusqu’au 3 septembre, de 10 h à 18 h, au 4101, rue Sherbrooke Est. $, programmation