Sorties week-end

Vues sur vélo (et plus)

Pendant tout l’été et même une partie de l’automne, le cinéma et la culture autochtones se baladeront dans les arrondissements de Montréal au rythme de la Grande tournée du 375e anniversaire, un bouquet de festivités tenues chaque fin de semaine dans un parc de la ville. Avec l’initiative Vélo paradiso, le Wapikoni mobile et Musique nomade feront ainsi découvrir, au moyen de projecteurs installés sur cinq bicyclettes grand format, une sélection de courts métrages et de vidéoclips réalisés par des artistes autochtones. Notez bien, la Grande tournée a d’autres beaux rendez-vous : une « poste du futur » mobile, où l’on peut envoyer des cartes postales qui seront livrées dans 25 ans ; des « fenêtres qui parlent » laissées comme objets de performance à des artistes par les résidants d’un bout de rue ; et l’activité familiale « Chats de ruelle », un mélange de cirque, de musique et d’ateliers aux thèmes urbains.

Première projection ce vendredi de 21 h à 21 h 45 au parc Jean-Duceppe. Gratuit.

Petites cases

Jusqu’à la fin du mois de mai, les bibliothèques publiques de Montréal célèbrent la bande dessinée. Vous pourrez notamment accompagner vos enfants dans la création d’une bande sonore pour bédé (ce dimanche à 13 h 30, Centre culturel Pierrefonds), discuter en table ronde avec les finalistes du prix Bédélys Québec (mardi 16 mai à 18 h, bibliothèque Marc-Favreau) ou voir six auteurs créer en direct un fanzine à 12 mains (jeudi 18 mai à 14 h 30, bibliothèque Maisonneuve). Bien sûr, on en profite pour fouiller les rayons à la recherche de perles.

Jusqu’au 31 mai. Entrée libre.

Science express

Comme l’univers, la programmation des 24 heures de science apparaît infinie. Partout au Québec, des universités, des musées et jusqu’à des galeries d’art ouvrent leurs portes pour parler biologie, innovation, technologie… Pour ceux qui apprécient les bars des sciences, sachez qu’on parlera cette année d’astronomie et de communication scientifique en français (Montréal), de même que de l’état projeté de l’Arctique en 2100 (Québec).

Vendredi et samedi.

Habiter la vie

Retrouver un espace pour la poésie dans nos vies, tel fut le message que lançait Véronique Côté dans son essai La vie habitable (2014). Bientôt trois ans plus tard, il semble que cette poésie soit toujours aussi nécessaire, puisque l’auteure fera une lecture de son livre devant public, avec musique — sorte de chant de l’âme pour se redonner des forces, ensemble.

Vendredi à 20 h à la Maison de la littérature, 40, rue Saint-Stanislas, à Québec. 25 $.