Ondes et ombre, un programme arts et sciences

Pour souligner le 375e anniversaire de Montréal, Espace pour la vie lance en partenariat avec l’Office national du film du Canada (ONF) un programme double sciences et arts au Planétarium.

Avec le court-métrage Kyma, ondes en puissance, les visiteurs plongeront dans l’univers des ondes qui gravitent continuellement autour des humains. Invisibles à l’oeil nu, elles prennent forme et dansent sur le dôme du Plantarium.

Dans le théâtre d’à-côté, les spectateurs découvrent Voyageurs de l’ombre, qui revient sur trois missions récentes d’exploration spatiale, levant le voile sur les mystères des comètes et astéroïdes. Produite par la firme américaine Evans Sutherland, l’oeuvre a été adaptée par l’équipe du Planétarium, qui a notamment ajouté un animateur scientifique pour accompagner le public en direct.

La soif d’apprendre

Selon le directeur Pierre Lacombe, la double programmation répond à la soif d’apprendre du public : « Les gens s’attendent à recevoir du contenu sur l’astronomie. On trouve là le bon équilibre : Kyma est une oeuvre artistique mais qui s’inspire des ondes, avec beaucoup de références à l’astronomie. Pour en apprendre plus, on peut aller voir le spectacle multimédia sur le système solaire. »

Aux yeux du réalisateur, Philippe Baylaucq, il était temps de mêler les deux domaines. « Les recherches artistiques et scientifiques sont toutes deux de la création qui traduit l’émerveillement devant la nature. »

Pour l’occasion, l’ONF a dû pour la première fois concevoir une oeuvre destinée à jouer sur un dôme à 360 degrés. Un défi de taille, selon M. Baylaucq, qui offre une expérience cinématographique différente. « On prend le spectateur par la main, stimulé par les vibrations du son et de l’image, on embarque tout son corps dans l’histoire. »