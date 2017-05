Sorties week-end

Jane, emmène-moi

Même s’il pleut, il faut faire honneur aux Promenades de Jane qui se tiennent simultanément partout dans le monde jusqu’à dimanche. Près d’une centaine de marches sont pour l’heure organisées à Montréal, l’oeuvre de citoyens désireux de partager les secrets de leur quartier et d’échanger avec leurs voisins — proches ou plus lointains. Histoire, nature, aménagement, patrimoine, c’est la ville qui se tricote et se détricote… Pour ceux qui souhaiteraient approfondir la démarche de Jane Jacobs, le cinéma du Parc accueille, le 13 mai, une séance de discussion après la projection du documentaire Citizen Jane : Battle for the City ($), sur les combats menés à New York par la militante dans les années 60.De vendredi à dimanche à Montréal. Gratuit. Calendrier

Salut Delisle

Quelques mois après la sortie de S’enfuir, son dernier ouvrage où l’on revit la longue et difficile captivité d’un travailleur humanitaire français enlevé en Tchétchénie en 1997, Guy Delisle est de passage à Montréal pour un lancement… en anglais. Sous la forme d’une discussion avec Alexandre Trudeau, le frère de l’autre, le bédéiste parlera du processus de création de ce récit graphique qu’il aura mis 15 ans à achever.Samedi à 19 h au Rialto, 5723, avenue du Parc. 5 $. En anglais. Infos et billets

10 ans d’arts

C’est l’endroit où aller pour mettre le nez dans l’atelier même des artistes et faire au passage de jolies découvertes. Pour ses dix ans, la Virée des ateliers ouvre ses portes sur le travail d’une centaine de créateurs installés dans l’ancienne usine Grover, au Chat des artistes et dans la coopérative Lézarts. Inutile de dire que les artisans (métiers d’arts, mode, arts visuels) expliqueront volontiers leur processus de création à qui se fera curieux.Jusqu’à dimanche aux 2205, 2220 et 2265, rue Parthenais, dans Centre-Sud. Entrée libre.

Fringues griffées

Avis aux amateurs de fringues griffées de seconde main. L’association Alzheimer Group, qui amasse des fonds pour soutenir les proches de victimes de la maladie d’Alzheimer, revient ce week-end avec Haute couture en rappel 2017.L’événement est ouvert au public ce vendredi de 11 h à 20 h, et samedi de 10 h à 17 h à l’Atleier, 5500, rue Ferrier à Montréal.