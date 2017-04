Sorties week-end

Labyrinthe musclé

Des écrivains du monde entier sont à Montréal pour parler poésie, littérature, société, géopolitique et histoire dans le cadre du festival Metropolis Bleu. Voici quelques choix, parce qu’il faut bien en faire : l’adaptation scénique du récit impressionniste Água Viva de l’écrivaine brésilienne Clarice Lispector (samedi à 20 h) ; la table ronde Écrire, créer dans les temps troublés, sur l’impact qu’ont aujourd’hui les bouleversements de société sur la création (dimanche à 11 h) ; la rencontre Feminicidio no more, sur la violence faite aux femmes au XXIe siècle, avec notamment Natasha Kanapé Fontaine et Francisco Goldman (samedi à 16 h) ; et Venezuela from Here, une discussion entre auteurs vénézuéliens établis à Montréal sur le défi d’écrire sur leur pays depuis l’étranger — un pays d’ailleurs en proie à une violente crise politique (vendredi à 17 h 30).

Programmation et billets : metropolisbleu.org

Fanas du disque

C’est pour les purs et durs du disque : une quarantaine de marchands indépendants se réunissent à l’appel d’Aux 33 tours et de Disques Beatnick pour le Salon du disque de Montréal — une seule journée où trouver des raretés avec la certitude d’être en bonnes mains. Des DJ ajouteront à l’ambiance en après-midi. L’entrée est libre, mais il faudra allonger 20 $ pour entrer à 8 h et zieuter les collections avant l’arrivée des lève-tard.

Samedi de 10 h à 16 h au 5035, rue Saint-Dominique.

Oscillations sixties

En ce mois de célébration du 50e anniversaire d’Expo 67, c’est au tour du Musée des ondes Emile Berliner d’y aller d’une rétrospective dans le ton. Que reste-t-il du design technologique et industriel incarné à cette époque par les créateurs canadiens et québécois, mais aussi internationaux ? Design Montréal RCA. Les années 60-70 expose une sélection de créations futuristes du design industriel dont Expo 67 fut une vitrine. Quelqu’un se souvient du Project G’s de Clairtone ? Voyage dans le temps garanti.

Jusqu’au 18 mars 2018 au 1001, rue Lenoir, local E-206, dans Saint-Henri. Ouvert du vendredi au dimanche de 14 h à 17 h. Entrée : 3-5 $.

Lectures solidaires

Fondée au début de 2016 pour aider à l’intégration sociale et scolaire des enfants réfugiés, la petite maison d’édition sans but lucratif Des livres et des réfugié-e-s lance le recueil Les âmes crépusculaires avec ses auteurs, dont Maïté Labrecque-Saganash. L’après-midi de lectures sera accompagné de bouchées bosniaques cuisinées par l’équipe même de la maison d’édition — eux-mêmes d’anciens réfugiés.

Samedi de 13 h à 15 h à la librairie Gallimard, 3700, boulevard Saint-Laurent. Entrée libre.