Sorties week-end

Oiseau en fête

Un quart de siècle pour la petite maison de poésie L’Oie de Cravan , c’est digne de mention. Pour célébrer ces 25 ans de mots et d’aventures, l’« éditeur lent » a préparé des lectures, des lancements, un hommage (à Geneviève Castrée, décédée l’an dernier) et des concerts, dont une prestation de Myriam Gendron qui chantera les poèmes de Dorothy Parker. On y passe, on y reste et on oublie le temps.Vendredi et samedi dès 19 h à la Vitrola, 4602, boulevard Saint-Laurent à Montréal (10-12 $ par soir).

Petite révolution

Pour quelques jours, l’art, la justice et la révolution se rencontrent à la Casa del Popolo à Montréal, terre d’accueil du festival Howl Arts 2017 , tenu par le collectif éponyme dédié à l’action sociale par l’expression artistique. Conférences, concerts, expositions et une foire activiste (dimanche de 12 h à 17 h) donneront de quoi réfléchir et bien des gens à rencontrer.Jusqu’à dimanche au 4873, boulevard Saint-Laurent. Prix variés, parfois gratuit.

Aux vues, féministes

Sortons les confettis : Montréal étrenne son premier Festival de films féministes avec 24 courts métrages du monde. Après une soirée documentaire vendredi (dès 19 h), la journée de samedi sera consacrée aux thèmes cinémas black, LGBT, trans et expérimental (dès 19 h). Ça se clôt au bar Alexandraplatz samedi (22 h), une occasion de discuter plus à fond des films et des sujets abordés.Contribution volontaire. Programme et adresses

Duels d’acrobates

Vous aimez l’impro, le cirque et la danse ? Voici l’occasion de les apprécier en simultané avec la troisième édition de L’impro cirque , un spectacle de créations spontanées jugées par le public. Quatre équipes de cinq acrobates s’affronteront en duel dans des positions complexes pour espérer remporter les honneurs.Demi-finales vendredi à 20 h et samedi à 16 h, finale samedi à 20 h, suivie d’une soirée DJ. À La Tohu, 2345, rue Jarry Est à Montréal. Billets : 15-40 $.

Mots en marche

Dans les rues de Québec, ce dimanche, ouvrez l’œil : vous verrez peut-être passer des écrivains. Pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, une « escouade littéraire » sèmera de la poésie dans les cafés et sur les trottoirs de la vieille ville. Un peu plus au nord, à Chicoutimi, deux Clowns noirs du Théâtre du Faux Coffre dirigeront, eux, la criée de l’escouade littéraire locale sous la forme de citations pigées dans 10 livres.À Québec : de 14 h à 17 h au départ de la Maison de la littérature, 40, rue Saint-Stanislas. À Chicoutimi : dès 14 h à la place du Citoyen, 155, rue Racine Est. Gratuit.