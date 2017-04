Sorties week-end

Vélos voyageurs

Depuis une vingtaine d’années, l’organisme montréalais Cyclo Nord-Sud envoie des vélos dans les pays en voie de développement pour améliorer les conditions de vie socioéconomiques des populations. Pour documenter ce travail sur le terrain, le photographe Mikaël Theimer (fondateur du projet Portraits de Montréal, lui-même inspiré de Humans of New York) a rencontré 100 personnes qui ont donné, transmis ou reçu un vélo au Québec, au Togo, en Haïti, au Ghana et à Cuba. Histoires de vélos prend deux formes : une exposition de photos au Photo Café et une expérience immersive en ligne, avec portraits audio.

Exposition jusqu’au 18 mai au 2101, rue Rachel Est. Entrée libre. Expérience immersive ici

Peintures vives

Elle a lieu chaque mois, mais quoi de mieux qu’un peu d’art sous pression pour sonner le glas (le vrai) de l’hiver ? La soirée de création en direct Art Battle, une compétition amicale tenue partout dans le monde, où l’on peut observer le processus de création picturale d’artistes locaux, fera s’affronter des créateurs dans une ambiance toujours aussi électrique. Lequel d’entre eux pourra créer du beau le plus vite ? Pendant les trois rounds de 20 minutes, les spectateurs peuvent placer leur mise. À la fin de la soirée, les oeuvres sont mises à l’encan silencieux.

Vendredi dès 19 h 30 au Matahari Loft, 1673, avenue du Mont-Royal Est. 15 $ à la porte.

Femmes d’Afrique

C’est ce soir que s’ouvre le festival de cinéma Vues d’Afrique, installé à la Cinémathèque québécoise pour dix jours. On vous suggère le programme spécial sur les droits des femmes, ce samedi soir dès 20 h 45 : des courts métrages aborderont notamment la violence conjugale en Algérie (Le chant des vagues) et au Cameroun (Alma), de même que la vie d’une femme enceinte dont le mari est alcoolique (Chebet). Une autre suggestion : le docu-enquête Boko Haram : les origines du mal, sur ce groupe terroriste islamiste qui sévit au Nigeria (les jeudi 20 et vendredi 21 avril).

Jusqu’au 23 avril au 335, boulevard de Maisonneuve Est. $

Chasse aux Œufs

Voilà de quoi amuser les enfants : il y aura, paraît-il, le vrai lapin de Pâques au Zoo Ecomuseum en ce congé pascal… Comme chaque année, une chasse aux oeufs de Pâques en chocolat est organisée dans ce zoo extérieur de Montréal, où des zoologistes seront aussi présents pour faire connaître les animaux aux petits — lynx, tortue, alouette.

Samedi et dimanche de 9 h à 16 h au 21125, chemin Sainte-Marie à Sainte-Anne-de-Bellevue. 11-19 $. Billets ici