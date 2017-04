Sorties week-end

Main dans la main

Pour se mettre un peu de printemps dans le corps (et dans l’esprit), la danse ne peut qu’aider. Après une conférence sur sa vision de l’art, du jeu et de la rencontre créative avec l’autre (vendredi à 17 h 30), le chorégraphe espagnol Juan Eduardo López sera l’hôte de la série de trois ateliers Danza en familia , en collaboration avec trois chorégraphes du Québec. Élaborés dès 2002 après un séjour de López en Tanzanie, basés sur l’écoute et l’expression des émotions, ces ateliers invitent les enfants de 4 à 12 ans ainsi que leurs parents, papis, mamies à danser de manière imaginative et solidaire. On peut participer aux trois ateliers (deux heures chacun) si on le souhaite.Samedi (13 h à 15 h) et dimanche (10 h à 12 h, 13 h à 15 h) à l’Agora de la danse, édifice Wilder, 1435, rue de Bleury. En français, anglais et espagnol. 5 $ par personne par atelier. Inscriptions et infos : 514 313-6667. public@escalesimprobables.com

Cinéphiles engagés

En cette fin de parcours du festival Cinéma du monde de Sherbrooke, les cinéphiles engagés pourront nourrir leurs idéaux de justice et de démocratie. Deux projections seront suivies d’une table ronde avec experts et d’un débat avec le public : À droite toute , un documentaire sur la montée de l’extrême droite dans le monde, et particulièrement en Europe (vendredi à 14 h), et Le chantier des possibles , sur la lutte citoyenne pour la réappropriation d’espaces collectifs (dimanche à 13 h). On en profite pour vous signaler la conférence Qu’est-ce que le cinéma de Bollywood ? , une belle manière de voyager dans tout un pan de la culture indienne.Jusqu’à dimanche à Sherbrooke. Entrée : 9-12,50 $. Billets et calendrier complet

Jours de bédé

Sortez votre agenda, les activités pleuvent pour le Festival de la BD francophone de Québec. Outre une séance d’impro où s’affronteront deux équipes formées de dessinateurs… et de musiciens (vendredi à 20 h), on suggère L’après-midi des tintinophiles (samedi dès 13 h 30) et la séance de création en direct de 12 auteurs de bédé dans les expositions permanentes du Musée des beaux-arts (dimanche à 10 h 30 et à 13 h 30).