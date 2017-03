Sorties week-end

Ici et là

Des robots parmi nous

Le Musée de la civilisation de Québec nous invite à nous interroger sur le futur du monde connecté, avec une programmation axée sur l’intelligence artificielle et notre rapport aux machines. Conférences, spectacles et projections sont au menu de ce festival qui regarde vers le futur.Décoder le monde, au Musée de la civilisation, jusqu’à dimanche. Gratuit.

La cabane au parc

C’est le temps des sucres ! Le parc de la Petite-Italie se transforme en érablière d’un jour, samedi, alors que l’organisme La Maisonnette des parents récoltera la sève des érables du parc lors d’une fête familiale et sucrée . La troupe Les Danseux offrira une performance de gigue traditionnelle et Capitaine Sirop servira les délices à l’érable. Est-ce que ça voudrait dire que c’est le printemps ?Cabane à souk, par l’Érablière urbaine, au parc de la Petite-Italie à Montréal, samedi de 14 h à 18 h. Gratuit.

Raconte-moi ton histoire

La série d’événements de contes personnels Confabulation reprend les planches samedi : on y explore les talents cachés et les défauts inavouables. Qui est le superhéros qui sommeille en vous ? Quelle est votre grande vulnérabilité ? Quelques poètes du quotidien viennent s’exposer au Centre PHI en racontant leurs armes et leurs faiblesses secrètes. Événement en anglais.Confabulation : Secret Weapons, Secret Weaknesses, au Centre PHI de Montréal, samedi à 20 h. 15 $.

Pour voir vivre Racines

Une librairie spécialisée à Montréal-Nord ? On dit oui, oui, oui ! Mais ça prend des sous pour réaliser ce beau projet. Dans le but de recueillir des fonds visant à s’approcher de l’objectif, l’équipe derrière la future librairie Racines tient une braderie de vêtements d’occasion chez une librairie amie — La Flèche rouge, adorable boutique d’Hochelaga-Maisonneuve. Idéal pour faire un petit magasinage du printemps tout en donnant un coup de main.Vente de vêtements d’occasion au profit de la librairie Racines, à La Flèche rouge, samedi de midi à 17 h. Gratuit. Sur Facebook : Racines