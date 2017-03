Sorties week-end

Chauds débats

Montréal se met à l’heure de Paris et de Dakar pour la première édition locale de la Nuit des débats, qui invite les citoyens à se réunir pour discuter de sujets de société. Une trentaine de rencontres sont prévues sur la politique, l’art, l’urbanisme, etc., dont la discussion Le choc des récits , sur les regards pluriels qui révèlent un Montréal lui aussi pluriel (17 h, Faculty Club, Université McGill) ; la soirée Le trumpisme : le Québec est-il à l’abri ? sur l’influence avérée ou non du nouveau président américain (19 h, Maison des écrivains) ; le débat Comment regagner confiance en notre démocratie au Québec ? qui lancera la discussion avec la réforme du scrutin (19 h 30, Station Host) ; et la rencontre Parce que je suis une femme , un enregistrement devant public sur les réalités vécues par les femmes dans diverses sphères de la société (20 h, CIBL).Vendredi dès 16 h. Entrée libre. Calendrier complet

Un café en Syrie

Chapeautée par la Maison de la Syrie, l’exposition Syrian Eyes of the World se promène depuis quelques semaines dans les bibliothèques de Montréal. Elle est maintenant installée au Café de Da, dans Ahuntsic, qui organise ce vendredi la soirée de lecture et de récits Autour d’un café syrien sur le voyage d’un exilé — ses bagages, ses objets, ses pensées. On vous demandera à l’entrée : quel objet emporteriez-vous si vous deviez quitter votre maison dans l’urgence ?Vendredi à 19 h au 545, rue Fleury Est. Entrée libre. Inscriptions : 514 872-0568.

Mile-End poétique

À l’intérieur des frontières du Mile-End, la prochaine semaine sera dédiée à la littérature et à l’art multidisciplinaire le temps du Mile End Poets’ Festival. Ça commence ce dimanche avec une séance de méditation giratoire soufie , avec musique en direct (14 h à 16 h, Nyata Nyata Danse Studio, contribution volontaire). La semaine prochaine, Diminishing Shadows lancera officiellement les festivités et le printemps, et une « résistance » face à l’esprit de division qu’ont certains politiciens (30 mars, Casa del Popolo). Et le surlendemain, The Beauty of Banned Cultures , en lien direct avec le décret de Trump, présentera des oeuvres d’artistes originaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (1er avril, Café Résonance).Du 26 mars au 4 avril. 7 $ par événement. Calendrier complet

Doux printemps

Quand reviennent les contes et les menteries des Ami.e.s imaginaires, c’est le printemps qui sonne ses cloches. La grande jonglerie de mots et de légendes commence ce samedi avec des histoires du Far West, dans le folk et le bluegrass.Jusqu’au 2 avril à Québec. Calendrier . $