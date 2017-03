Sorties week-end

Scandinavie 201

Avec ses airs de Grand Nord, Montréal est tout à fait parée pour recevoir le deuxième festival Fika(s) consacré à la culture scandinave. Norvège, Finlande, Suède, Islande et Danemark feront valoir leurs tons distinctifs par la musique, le voyage et la gastronomie, entre autres. Nos choix : café-rencontre sur l’Islande pour globe-trotteurs (19 mars), cours de danses traditionnelles pour enfant-papa-maman (19 mars) et discussion avec l’écrivaine islandaise Auður Ava Ólafsdóttir (21 mars). On s’habille et on sort.Du 17 au 24 mars à Montréal, suivi d’une petite tournée à Sherbrooke (25 mars) et à Québec (26 mars). Calendrier complet . $

Tous les arts (indés)

Rendez-vous fidèle des artistes indépendants, le Salon du disque et des arts underground réunira une centaine d’exposants au sous-sol de l’église Saint-Denis pour deux jours de discussions surchauffées. Zines, bédés, petits éditeurs et maisons de disques, créateurs de vêtements ou « médias alternatifs » n’attendent que de vous rencontrer. Découvertes garanties.Samedi et dimanche de 10 h à 18 h au 5075, rue Rivard à Montréal. Entrée libre.

Dansez, patineurs

Pour clore sa saison d’hiver — car, oui, le printemps arrive —, la troupe de patinage contemporain Le Patin libre tient une dernière soirée dansante sur glace à l’aréna Saint-Louis, son quartier général dans le Mile-End. Comme d’habitude, les patineurs iront de performances entre des séances d’initiation au patin et des jeux.Samedi de 20 h 15 à 22 h au 5633, rue Saint-Dominique à Montréal. Entrée libre. Location de patins : 3 $.

Autour du court

Dans le cadre du festival Regard, grande réunion sur le court métrage au Saguenay, les activités en marge des projections ne manquent pas. Notons une séance d’impro sur le thème du 7e art (vendredi à 22 h), une expo de gifs à la galerie La Corniche et, pour les bêtes de nuit, les fameux Cabarets (jusqu’à dimanche). Les poètes de l’image, eux, apprécieront le décalage de la séance Focus vidéo-poésie , teintée de surréalisme (samedi à 19 h).Jusqu’au 19 mars à Saguenay. Calendrier complet et billets

Hockey d’ici

Parce que le Canada a le hockey inscrit sur la peau, le Musée canadien de l’histoire rend hommage au sport national avec une vaste exposition sobrement intitulée Hockey . On propose une visite des lieux du hockey (vestiaire, patinoire, banc des joueurs), des témoignages, des photos d’archives et des artefacts. Si les initiés seront ravis, les néophytes pourront s’initier… exhaustivement.Jusqu’au 9 octobre au 100, rue Laurier à Gatineau. $