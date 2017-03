Sorties week-end

Dessous d’images

Cinéphiles, cinévores, néophytes, fous de l’écran, la série « L’Université populaire du regard » a été pensée pour vous. Ce nouveau cycle de conférences de la Cinémathèque québécoise, dont la première édition se penche sur le rock’n’roll dans le cinéma américain et anglais, propose des extraits de films et une analyse poussée de genres ou sous-genres qui ont fait l’histoire du septième art. Ce dimanche, c’est le codirecteur général du festival Fantasia, Marc Lamothe, qui brise la glace. Suivra le Zappin’ Party, une exhaustive performance visuelle sur le même thème préparée par l’artiste et collagiste montréalais DJ XL5.Dimanche à 17 h, puis à 18 h 30, au 335, boulevard de Maisonneuve Est à Montréal. Conférence : entrée libre. Soirée : 9-10 $. Suivre le calendrier à cinematheque.qc.ca

Paroles, suite et fin

Non moins de 14 artistes seront sur la scène de la Sala Rossa ce dimanche pour le gala de l’Académie de la vie littéraire du festival Dans ta tête, ce rendez-vous littéraire indépendant, local et résistant qui clôt sa cinquième édition après dix jours de mots lancés sur les scènes. Question de se préparer, on peut se pointer à l’intrigant « Show mystère » (vendredi dès 20 h 30 au Café Cléopatra) et lire la microrevue Si j’étais une Gilmore Girl, qui sera publiée en ligne samedi à productionsarreuh.com. Dans tous les cas, ce sera olé. Dimanche dès 19 h au 4848, boulevard Saint-Laurent à Montréal. Contribution volontaire suggérée de 5 $ pour chaque événement.

Lectures étendues

Dans le cadre du symposium « Expanded Poetics : Romantic, Modernist, Contemporary » de l’Université Concordia, qui se tient samedi et dimanche, la petite (mais non moins grande) librairie Drawn Quarterly, dans le Mile-End, tient une lecture du soir à quatre voix sur les approches contemporaines de la poésie, inscrites dans l’actualité — science, médias numériques, crise environnementale. Une plongée pointue mais éclairante sur les impacts de la modernité sur la livraison poétique d’une vision du monde. Samedi de 20 h à 21 h 30, au 211, rue Bernard Ouest à Montréal. Entrée libre.

Le Buvard de retour

De retour d’une tournée européenne d’envergure qui l’a menée de la Belgique à la France, la librairie ambulante Le Buvard revient au bercail avec bien des histoires à raconter. Dans l’ancien pub écossais où ils ont établi leurs pénates, Michel Vézina et Maxime Nadeau reçoivent au Salon, pour une édition inédite de leurs rendez-vous littéraires, ceux qui auront le coeur de faire la route. On annonce du froid, alors sachez-le : il y aura de la soupe sur la table. Samedi de 19 h à minuit, au 231, route 257 à Gould (Lingwick), en Estrie.