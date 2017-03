Sorties week-end

Ici et là

Poésie électrique

Dans la petite salle du Divan orange, qui tient cette année une série de spectacles dans le cadre de Montréal en lumière , le Throw Poetry Collective s’installe ce dimanche dans l’électricité. Cette soirée de slam réunira des conteurs, des rappeurs, des musiciens, des artistes et des beat boxers de la relève qui mettront le feu à la place, poétiquement parlant.Dimanche à 21 h 30 au 4234 boul. Saint-Laurent. 10 $ à la porte.

Femmes et cinéastes

En guise de prélude à la Journée internationale des femmes, le 8 mars, le Wapikoni mobile partage des oeuvres de cinéastes autochtones durant une semaine à partir de dimanche. Chaque jour, à midi, un court métrage sera mis en ligne, parfois pour 24 heures seulement — ce sera le cas de Nitanish — À ma fille de Melissa Mollen Dupuis (5 mars) et de Nous nous soulèverons de Natasha Kanapé Fontaine (8 mars). Une façon de mieux connaître les préoccupations du cinéma féminin des Premières Nations.Du 5 au 11 mars à midi à wapikoni.ca et facebook.com/wapikoni

Le nez dehors

Une bonne bordée de neige vient de tomber dans l’est du Québec, climat idéal pour une sortie en plein air. Dans les parcs de la SEPAQ, un peu partout dans la province, des randonnées aux flambeaux, des rallyes, des causeries (sur la nature et les animaux) et des contes autour du feu sont organisés pour la relâche. Notre choix, si vous êtes dans la région : une rencontre avec feu le gardien du territoire Thomas Fortin, au refuge Pointu, après 4,7 km de randonnée en raquettes… (au parc national des Grands-Jardins, dans Charlevoix).Jusqu’au 12 mars dans les parcs nationaux du Québec. Calendrier et tarifs

Poète à la maison

De la poésie au salon, chez vous, dans votre quartier ? C’est ce que propose le 10e Mois de la poésie, à Québec, qui allume ses bougies ce vendredi avec le spectacle Les Fréchette s’invitent chez Olivier dans Saint-Roch. Biz lui-même et son père, professeur de poésie, joueront avec les mots dans une maison privée dont l’adresse sera envoyée à ceux qui auront acheté leur billet — le même principe vaut pour tous les spectacles du genre. Attention, la mise en vente se fait à 8 h le matin même. Courez, qu’ils disaient…Jusqu’au 31 mars à Québec. Programme détaillé et billets